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Впервые за 12 лет российские хоккеисты вышли в полуфинал ОИ

21 февраля 2018 10:53
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Сборная России вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира, обыграв команду Норвегии со счетом 6:1.  

В матче в российской команде отличились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Александр Бонсакен, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Иван Телегин.  

В первом периоде российская сборная отправила три шайбы в ворота соперника, во втором – две, а в третьем – одну. Норвежские хоккеисты смогли лишь раз забросить шайбу в ворота российской команды.  

В полуфинальном матче россияне сыграют со сборной Чехии, которая обыграла команду США.  

В прошлый раз команда России выходила в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде в 2006 году в Турине.  

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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