Впервые за 12 лет российские хоккеисты вышли в полуфинал ОИ

Сборная России вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира, обыграв команду Норвегии со счетом 6:1.

В матче в российской команде отличились Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Александр Бонсакен, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Иван Телегин.

В первом периоде российская сборная отправила три шайбы в ворота соперника, во втором – две, а в третьем – одну. Норвежские хоккеисты смогли лишь раз забросить шайбу в ворота российской команды.

В полуфинальном матче россияне сыграют со сборной Чехии, которая обыграла команду США.

В прошлый раз команда России выходила в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде в 2006 году в Турине.