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ОИ-2018. Российские хоккеисты разгромили Словению

16 февраля 2018 10:55
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Новости России. Сборная России обыграла команду Словении с разгромным счетом во втором матче на Олимпийских играх – 8:2.  

Три шайбы на счету Кирилла Капризова, дублем отметился Илья Ковальчук, который забросил свою 11 шайбу на Олимпиаде. Еще по одной шайбе в ворота соперника забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков.  

«Дай бог и дальше мы будем так забивать», – прокомментировал Ковальчук игру команды. Сегодня нападающий повторил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих форвардов стало в активе по 11 шайб.     

Илья Ковальчук, нападающий сборной России (в комментарии championat.com):  
Приятно, что повторил рекорд Буре, Паша – один из величайших нападающих в истории российского и советского хоккея. Мы читали его интервью, которое вышло после матча со Словакией, спасибо ему за поддержку.  

17 февраля состоится матч Россия – США.  

Первую игру на олимпийском турнире команда России уступила сборной Словакии.  

Знарок: «Проиграли игру. Сами её отдали» (читать далее).  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Кирилл Капризов # Илья Ковальчук

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