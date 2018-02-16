ОИ-2018. Российские хоккеисты разгромили Словению

Новости России. Сборная России обыграла команду Словении с разгромным счетом во втором матче на Олимпийских играх – 8:2.

Три шайбы на счету Кирилла Капризова, дублем отметился Илья Ковальчук, который забросил свою 11 шайбу на Олимпиаде. Еще по одной шайбе в ворота соперника забросили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков.

«Дай бог и дальше мы будем так забивать», – прокомментировал Ковальчук игру команды. Сегодня нападающий повторил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих форвардов стало в активе по 11 шайб.

Илья Ковальчук, нападающий сборной России (в комментарии championat.com):

Приятно, что повторил рекорд Буре, Паша – один из величайших нападающих в истории российского и советского хоккея. Мы читали его интервью, которое вышло после матча со Словакией, спасибо ему за поддержку.

17 февраля состоится матч Россия – США.

Первую игру на олимпийском турнире команда России уступила сборной Словакии.