«Посвящаю медаль папе». Хоккеист Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018

Новости России. Хоккеист Илья Ковальчук признан наиболее ценным игроком олимпийского турнира в Пхёнчхане.

В шести хоккейных матчах спортсмен забил пять шайб. Также он сделал две передачи в шести матчах при показателе полезности «+5».

«То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шёл к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», – рассказал корреспонденту «Чемпионата» Илья Ковальчук.

25 февраля российские хоккеисты взяли золото Олимпиады в Пхёнчхане. В матче с командой Германии спортсмены из России сумели забить шайбу в овертайме, установив счёт 4:3.