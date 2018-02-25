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«Посвящаю медаль папе». Хоккеист Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира ОИ-2018

25 февраля 2018 10:28
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Новости России. Хоккеист Илья Ковальчук признан наиболее ценным игроком олимпийского турнира в Пхёнчхане.  

В шести хоккейных матчах спортсмен забил пять шайб. Также он сделал две передачи в шести матчах при показателе полезности «+5».  

«То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шёл к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», – рассказал корреспонденту «Чемпионата» Илья Ковальчук.  

25 февраля российские хоккеисты взяли золото Олимпиады в Пхёнчхане. В матче с командой Германии спортсмены из России сумели забить шайбу в овертайме, установив счёт 4:3.  

Впервые за 26 лет хоккеисты РФ выиграли в финале Олимпиады – здесь подробнее.  

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Илья Ковальчук

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