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Конькобежец Ли Сын-Хун выиграл золото в масс-старте на ОИ-2018

24 февраля 2018 17:53
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Новости Беларуси. Следом наши спортсмены выходили на старт конькобежного овала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конькобежец Ли Сын-Хун выиграл золото в масс-старте на ОИ-2018-1

24 февраля под его сводами развернулась борьба за награды в масс-старте. В соревнованиях мужчин от Беларуси выступал Виталий Михайлов. В своем полуфинальном забеге он стал третьим, а в финале был седьмым.

Конькобежец Ли Сын-Хун выиграл золото в масс-старте на ОИ-2018-3

Триумф же праздновал кореец Ли Сон Хун. У девушек золото примерила японка Нана Такаги, а наша Марина Зуева показала в финале шестое время.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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