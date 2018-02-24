Конькобежец Ли Сын-Хун выиграл золото в масс-старте на ОИ-2018

Новости Беларуси. Следом наши спортсмены выходили на старт конькобежного овала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Следом наши спортсмены выходили на старт конькобежного овала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
24 февраля под его сводами развернулась борьба за награды в масс-старте. В соревнованиях мужчин от Беларуси выступал Виталий Михайлов. В своем полуфинальном забеге он стал третьим, а в финале был седьмым.
Триумф же праздновал кореец Ли Сон Хун. У девушек золото примерила японка Нана Такаги, а наша Марина Зуева показала в финале шестое время.