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«Проиграли игру. Сами её отдали». Российская команда уступила сборной Словакии на ОИ-2018

14 февраля 2018 15:59
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Новости России. Сборная России по хоккею проиграла сборной Словакии в первом матче на Олимпийских играх.  

Команда России в начале матча вела со счетом 2:0, но до конца первого периода словаки сравняли счет. В третьем периоде сборная Словакии забросила решающую шайбу в ворота соперника. Матч закончился со счетом – 3:2.  

Главный тренер российской сборной Олег Знарок отметил, что берет все ошибки команды на себя.  

Олег Знарок (в комментарии championat.com): 
Проиграли игру. Сами её отдали. В принципе здесь всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Я не буду команду или кого-то персонально обвинять в ошибках. Потому что это моя команда.  

Следующая игра с участием россиян состоится 16 февраля. Сборная России сыграет против Словении.  

# Олег Знарок # Зимняя Олимпиада – 2018

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