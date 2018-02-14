«Проиграли игру. Сами её отдали». Российская команда уступила сборной Словакии на ОИ-2018

Новости России. Сборная России по хоккею проиграла сборной Словакии в первом матче на Олимпийских играх.

Команда России в начале матча вела со счетом 2:0, но до конца первого периода словаки сравняли счет. В третьем периоде сборная Словакии забросила решающую шайбу в ворота соперника. Матч закончился со счетом – 3:2.

Главный тренер российской сборной Олег Знарок отметил, что берет все ошибки команды на себя.

Олег Знарок (в комментарии championat.com):

Проиграли игру. Сами её отдали. В принципе здесь всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Я не буду команду или кого-то персонально обвинять в ошибках. Потому что это моя команда .

Следующая игра с участием россиян состоится 16 февраля. Сборная России сыграет против Словении.