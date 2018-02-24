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Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах

24 февраля 2018 16:58
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Новости Беларуси. Ответ лыжному и танковому биатлону в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-1

Вдохновленные олимпийским золотом нашей сборной, сотрудники МТЗ провели свою эстафету на мини-тракторах. За победу боролись пять команд. Как и в классическом биатлоне, атлеты преодолевали специально подготовленную трассу с подъемами и спусками, после проводили стрельбу на огневом рубеже из положения сидя и стоя.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-3

Рев моторов, клубы снега из под колес и неподдельный почти олимпийский азарт – будет потом. А пока на предстартовом инструктаже 15 участников или 5 команд первого тракторного биатлона внимают словам главного судьи и делятся опасениями: вид спорта новый.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-5

Дополнительная сложность – выступление не индивидуальное, а командное, когда ошибка одного становится поражением всей команды.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-7

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:
Необходимо было выбрать вид гонки, и мы выбрали эстафету. Еще сборная не уехала, а мы верили в эстафету женскую, что они победят, как и наша техника побеждает во всем мире. В 2017 году мы поставили ее в 60 стран мира. Основная цель – сказать спасибо нашим девчонкам за олимпийское золото.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-9

Тем более, что у них есть своя собственная Дарья Домрачева. Екатерина та самая женщина, которая танцевала тракторный балет на параде ко Дню Независимости, сегодня взялась за винтовку.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-11

Кстати, среди соперников Екатерины – муж. Можете вообразить, какие страсти бушевали на трассе. Охладить их было не под силу даже морозу в минус 18.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-13

Алена Сырова, СТВ:
Как и в классическом биатлоне, как и в олимпийском Пхенчхане, главная интрига здесь разрешается на огневом рубеже. Единственное отличие тракторного биатлона от классического: оружие пейнтбольное, а мишени закрывают краской.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-15

Не обошлось на трассе и без курьезов. Атлет одной из команд был вынужден, в буквальном смысле, добегать круг и передавать эстафету уже на своих двоих. Упорство и находчивость привели команду к победе.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-17

Станет ли тракторный биатлон – традицией и таким же любимым видом спорта, как и классический, покажет время. Но герои дня сегодняшнего уже смазывают моторы.

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-19

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-21

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-23

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-25

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-27

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-29

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-31

Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах-33

# Биатлон # Фотофакт # Федор Домотенко

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