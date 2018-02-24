Вдохновленные олимпийским золотом, сотрудники МТЗ провели биатлонную эстафету на мини-тракторах

Новости Беларуси. Ответ лыжному и танковому биатлону в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновленные олимпийским золотом нашей сборной, сотрудники МТЗ провели свою эстафету на мини-тракторах. За победу боролись пять команд. Как и в классическом биатлоне, атлеты преодолевали специально подготовленную трассу с подъемами и спусками, после проводили стрельбу на огневом рубеже из положения сидя и стоя.

Рев моторов, клубы снега из под колес и неподдельный почти олимпийский азарт – будет потом. А пока на предстартовом инструктаже 15 участников или 5 команд первого тракторного биатлона внимают словам главного судьи и делятся опасениями: вид спорта новый.

Дополнительная сложность – выступление не индивидуальное, а командное, когда ошибка одного становится поражением всей команды.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Необходимо было выбрать вид гонки, и мы выбрали эстафету. Еще сборная не уехала, а мы верили в эстафету женскую, что они победят, как и наша техника побеждает во всем мире. В 2017 году мы поставили ее в 60 стран мира. Основная цель – сказать спасибо нашим девчонкам за олимпийское золото.

Тем более, что у них есть своя собственная Дарья Домрачева. Екатерина та самая женщина, которая танцевала тракторный балет на параде ко Дню Независимости, сегодня взялась за винтовку.

Кстати, среди соперников Екатерины – муж. Можете вообразить, какие страсти бушевали на трассе. Охладить их было не под силу даже морозу в минус 18.

Алена Сырова, СТВ:

Как и в классическом биатлоне, как и в олимпийском Пхенчхане, главная интрига здесь разрешается на огневом рубеже. Единственное отличие тракторного биатлона от классического: оружие пейнтбольное, а мишени закрывают краской.

Не обошлось на трассе и без курьезов. Атлет одной из команд был вынужден, в буквальном смысле, добегать круг и передавать эстафету уже на своих двоих. Упорство и находчивость привели команду к победе.