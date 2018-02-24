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Лыжную гонку на 50 километров в Пхёнчхане выиграл фин Иво Нискален

24 февраля 2018 17:28
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Новости Беларуси. На лыжной трассе Пхенчхана 23 февраля состоялся марафон на 50 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Лыжную гонку на 50 километров в Пхёнчхане выиграл фин Иво Нискален -1

Беларусь представлял лишь один спортсмен – Михаил Семенов. Попасть хотя бы в топ-30 ему не удалось – в финишном протоколе уроженец Псковской области оказался 44-м. Он отстал от победителя почти на 14 с половиной минут. Золото досталось финну Иво Нисканену, а две оставшиеся ступени подиума заняли лыжники из России.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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