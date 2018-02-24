Лыжную гонку на 50 километров в Пхёнчхане выиграл фин Иво Нискален

Беларусь представлял лишь один спортсмен – Михаил Семенов. Попасть хотя бы в топ-30 ему не удалось – в финишном протоколе уроженец Псковской области оказался 44-м. Он отстал от победителя почти на 14 с половиной минут. Золото досталось финну Иво Нисканену, а две оставшиеся ступени подиума заняли лыжники из России.