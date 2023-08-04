Евгения Канаева на II Играх стран СНГ: «Впечатлили своей виртуозностью белорусские гимнастки»

Меньше дня остается до официального открытия II Игр стран СНГ, однако гимнасткам уже нечего ждать. Они с головой с 4 августа погрузились в борьбу. Их турнир уже стартовал без отмашки, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Такова реальность соревновательной сетки.

В первый день грации выступали в индивидуальных видах в двух упражнениях. Пока впереди Лала Крамаренко из России. Наша Алина Горносько занимает вторую позицию. В групповых упражнениях со скакалкой белоруски в жесткой конкуренции лидируют. 5 августа – статус-кво.

Марина Гончарова, старший тренер национально сборной команды Беларуси по художественной гимнастике: Наши групповички сегодня справились со своей программой. Но это всего лишь 50 % работы. Мы ждем второе упражнение завтра. И завтра уже будет понятны результаты многоборья.

Арина Аверина, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (Россия): Приятно было, что очень много людей пришли поболеть, трибуны битком. А самое главное, что российский флаг снова можем видеть в зале. Соревнуюсь всегда только с самой собой.

Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Россия):

Я рада, что встретились и конкурируют сегодня наши лидеры. Это Лала Крамаренко, Арина Аверина, ваша невероятная Алина Горносько и прекрасная подрастающая Зорькина. Впечатлили своей виртуозностью белорусские гимнастки. Очень амплитудная гимнастика, музыкальные, необычные переходы. Видно, что проделана очень большая кропотливая работа. Это то, чем выделяется белорусская школа.

Слоган турнира – «Сильный характер – яркая игра!» Что можно добавить? Дерзайте, боритесь и побеждайте, а мы в вас верим!

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