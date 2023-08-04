Ректор БГУФК: 38 спортивных объектов подготовлено ко II Играм стран СНГ

Проходим мимо площадок, где совсем скоро будут стартовать представители современного пятиборья. Здесь же, в БГУФКе, находится главный координационный цент Игр – штаб мультифорума, в который по долгу службы и зову сердца вошел ректор нашего спортивного университета. Он знает все. Об этом рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Штаб, где будут работать порядка 50 сотрудников. Это контроль, аналитика. Если будут какие-то сложности, в оперативном порядке все это решается. Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

И будут работать вплоть до 14 числа? То есть 13-го закрытие, а они еще будут работать.

Сергей Репкин:

Да. Я думаю, еще и после.

– Вы готовились к II Играм стран СНГ или это все-таки ваше то, где учатся наши студенты?

– Сегодня у нас на территории 38 спортивных объектов по практически всем видам спорта, поэтому наши студенты могут качественно прочувствовать каждый вид спорта на профессиональной площадке. Этот стадион обновили. Современные дорожки, современное футбольное поле. Те представители легкой атлетики, которые здесь занимаются, говорят о том, что покрытие очень качественное, скоростное. Нам, спортсменам, очень хорошо для суставов, потому что оно хорошо амортизирует.

Юлия Силипицкая:

Однако только современное пятиборье на II Играх стран СНГ здесь будет представлено. Им какой-то особенный карт-бланш? У вас тяга к современному пятиборью? Сергей Репкин:

Все-таки идея II Игр стран СНГ была в том, чтобы наши гости увидели максимальное количество городов Республики Беларусь и наших спортивных объектов.

В команду, которая будет представлять Беларусь на II Играх стран СНГ, вошли 2 тысячи спортсменов. Путем многоступенчатого отбора лучшие из лучших пробились в пул и уже готовы побеждать.