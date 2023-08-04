Парад пьедесталов, соревнования в Летнем амфитеатре. Что ещё подготовили организаторы II Игр стран СНГ?

Поскольку II Игры стран СНГ стартуют в 10 городах, где представлено 20 видов спорта, в организации мультифорума принимают участие и местные советы федерации, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Алексей Задков, организатор II Игр стран СНГ:

В каждом виде спорта пройдут мини-церемонии открытия на каждом объекте, где представят области, наши регионы свои лучшие творческие силы. Выйдут команды, зрители увидят это все. Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

Олимпийский пьедестал один всегда. А у вас что, много? Алексей Задков:

У нас много пьедесталов, причем они разные. Эти пьедесталы предоставлены объектами. Они будут брендированы в символику Игр, но каждый объект, регион, вид спорта представит свой пьедестал, поэтому можно посмотреть своеобразный парад пьедесталов.

Витебск – очень интересная локация. Впервые на сцене Летнего амфитеатра, где мы привыкли видеть наш знаменитый «Славянский базар», концерты мировых звезд, мы увидим спортивных звезд. Таиландский бокс проведет свои соревнования прямо на сцене Летнего амфитеатра. Юлия Силипицкая:

Кстати, когда Минск принимал чемпионат мира по таиландскому боксу, он был признан лучшим в проведении. Наверное, Витебск хочет забрать пальму первенства.

– Мы и так называем Витебск нашей культурной столицей, поэтому я уверен, что все силы там приложат к тому, чтобы достойно провести и соревнования по таиландскому боксу.