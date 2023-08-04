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«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?

04 августа 2023 20:08
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Талисман II Игр стран СНГ – рысенок Рысик, позитивный, с огромными глазами и очаровательной улыбкой, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?-1

Светлана Сероокая, заведующая магазином:
Полотенца уже покупают вовсю. Маечки пока присматриваются и кружки тоже. Но люди интересуются. Очень демократичная цена, любой может позволить себе приобрести эту кружку. Качество очень хорошее.

«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?-4

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
Давайте посмотрим полотенца. Полотенца стандартные?
– Большое, банное. Можно выйти из душа и чувствовать себя закрытым.
– Причем и одна, и вторая сторона. Насколько качественно выполнено!
– Да, все очень хорошо.
– Уже хочу!

«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?-7

Юлия Силипицкая:
Поскольку СТВ тоже будет активно принимать участие в II Играх стран СНГ, мы будем вести прямые трансляции пляжного волейбола и самбо, наши ведущие будут одеты в похожие маечки, а может, и в такие.

«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?-10

Будет у вас время посмотреть II Игры стран СНГ хотя бы по телевизору?
– Да, конечно. Плавание – обязательно.
– А почему плавание?
– Это красиво, всегда завораживает.

«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?-13

Юлия Силипицкая:
Вот моя покупка. Очень здорово, глаза разбегаются, качество прекрасное. Она будет меня радовать не только по утрам на протяжении всего турнира, но и после. Это хорошее воспоминание.

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# Игры стран СНГ # общество # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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