«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?

Талисман II Игр стран СНГ – рысенок Рысик, позитивный, с огромными глазами и очаровательной улыбкой, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Талисман II Игр стран СНГ – рысенок Рысик, позитивный, с огромными глазами и очаровательной улыбкой, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Светлана Сероокая, заведующая магазином:
Полотенца уже покупают вовсю. Маечки пока присматриваются и кружки тоже. Но люди интересуются. Очень демократичная цена, любой может позволить себе приобрести эту кружку. Качество очень хорошее.
Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
Давайте посмотрим полотенца. Полотенца стандартные?
– Большое, банное. Можно выйти из душа и чувствовать себя закрытым.
– Причем и одна, и вторая сторона. Насколько качественно выполнено!
– Да, все очень хорошо.
– Уже хочу!
Юлия Силипицкая:
Поскольку СТВ тоже будет активно принимать участие в II Играх стран СНГ, мы будем вести прямые трансляции пляжного волейбола и самбо, наши ведущие будут одеты в похожие маечки, а может, и в такие.
– Будет у вас время посмотреть II Игры стран СНГ хотя бы по телевизору?
– Да, конечно. Плавание – обязательно.
– А почему плавание?
– Это красиво, всегда завораживает.
Юлия Силипицкая:
Вот моя покупка. Очень здорово, глаза разбегаются, качество прекрасное. Она будет меня радовать не только по утрам на протяжении всего турнира, но и после. Это хорошее воспоминание.
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