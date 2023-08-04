«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?

Талисман II Игр стран СНГ – рысенок Рысик, позитивный, с огромными глазами и очаровательной улыбкой, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Светлана Сероокая, заведующая магазином:

Полотенца уже покупают вовсю. Маечки пока присматриваются и кружки тоже. Но люди интересуются. Очень демократичная цена, любой может позволить себе приобрести эту кружку. Качество очень хорошее.

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

Давайте посмотрим полотенца. Полотенца стандартные?

– Большое, банное. Можно выйти из душа и чувствовать себя закрытым.

– Причем и одна, и вторая сторона. Насколько качественно выполнено!

– Да, все очень хорошо.

– Уже хочу!

Юлия Силипицкая:

Поскольку СТВ тоже будет активно принимать участие в II Играх стран СНГ, мы будем вести прямые трансляции пляжного волейбола и самбо, наши ведущие будут одеты в похожие маечки, а может, и в такие.