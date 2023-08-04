Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов

Вопрос с проживанием и питанием уже давно урегулирован. Столичные и региональные гостиницы готовы принять гостей. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» также в деле, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Юлия Боженкова, ведущий специалист СОК «Стайки»:

Наша база является крупнейшей базой страны, на территории которой ведут свою подготовку лучшие спортсмены Беларуси, олимпийские чемпионы, а также спортсмены дальнего и ближнего зарубежья.

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:

Я бы тоже здесь пожила немножко.

– Пойдемте посмотрим номера.

– Именно с этого балкончика можем наблюдать за тренировочным процессом наших спортсменов

– Здорово! Вышел из комнаты, сразу пришел, посмотрел. Тренер есть – можно бежать на тренировку.

– Давайте заглянем в наш двухместный номер.

– Четыре одеяла!

– Все номера нашего гостиничного комплекса отвечают самым высоким европейским требованиям. Здесь есть все для комфортного пребывания наших гостей. Удобные, мягкие кровати.

– Ортопедические.