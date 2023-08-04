Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов

Вопрос с проживанием и питанием уже давно урегулирован. Столичные и региональные гостиницы готовы принять гостей. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» также в деле, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Вопрос с проживанием и питанием уже давно урегулирован. Столичные и региональные гостиницы готовы принять гостей. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» также в деле, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.
Юлия Боженкова, ведущий специалист СОК «Стайки»:
Наша база является крупнейшей базой страны, на территории которой ведут свою подготовку лучшие спортсмены Беларуси, олимпийские чемпионы, а также спортсмены дальнего и ближнего зарубежья.
Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
Я бы тоже здесь пожила немножко.
– Пойдемте посмотрим номера.
– Именно с этого балкончика можем наблюдать за тренировочным процессом наших спортсменов
– Здорово! Вышел из комнаты, сразу пришел, посмотрел. Тренер есть – можно бежать на тренировку.
– Давайте заглянем в наш двухместный номер.
– Четыре одеяла!
– Все номера нашего гостиничного комплекса отвечают самым высоким европейским требованиям. Здесь есть все для комфортного пребывания наших гостей. Удобные, мягкие кровати.
– Ортопедические.
– Мы специально оборудовали номера большими кроватями, длина которых позволит нашим легкоатлетам комфортно отдыхать.
– То есть не надо будет сюда подставлять ничего под ноги? Отлично! 2,10 – длина?
– 2,10.
– В каждом номере есть балкон с прекрасным видом на озеро.
– Лепота!
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