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Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов

04 августа 2023 20:03
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Вопрос с проживанием и питанием уже давно урегулирован. Столичные и региональные гостиницы готовы принять гостей. Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки» также в деле, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов-1

Юлия Боженкова, ведущий специалист СОК «Стайки»:
Наша база является крупнейшей базой страны, на территории которой ведут свою подготовку лучшие спортсмены Беларуси, олимпийские чемпионы, а также спортсмены дальнего и ближнего зарубежья.

Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов-4

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент:
Я бы тоже здесь пожила немножко.
– Пойдемте посмотрим номера.

Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов-7

Именно с этого балкончика можем наблюдать за тренировочным процессом наших спортсменов
– Здорово! Вышел из комнаты, сразу пришел, посмотрел. Тренер есть – можно бежать на тренировку.

Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов-10

Давайте заглянем в наш двухместный номер.
– Четыре одеяла!
– Все номера нашего гостиничного комплекса отвечают самым высоким европейским требованиям. Здесь есть все для комфортного пребывания наших гостей. Удобные, мягкие кровати.
– Ортопедические.

Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов-13

– Мы специально оборудовали номера большими кроватями, длина которых позволит нашим легкоатлетам комфортно отдыхать.
– То есть не надо будет сюда подставлять ничего под ноги? Отлично! 2,10 – длина?
– 2,10.

Удлинённые кровати и терраса с видом на озеро. Как в «Стайках» подготовились к встрече атлетов-16

В каждом номере есть балкон с прекрасным видом на озеро.
– Лепота!

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# Игры стран СНГ # общество # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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