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В Беларуси продолжаются матчи Кубка Руслана Салея

04 августа 2023 20:13
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи Кубка Руслана Салея. В розыгрыше принимают участие 12 команд экстралиги. На первом этапе дружины проводят однокруговой турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси продолжаются матчи Кубка Руслана Салея-1

В эти минуты играются очередные поединки. «Юность» встречается с «Динамо-Молодечно». Накануне минчане уже разгромили «Лиду». Во втором противостоянии вечера «Шахтер» проводит свой стартовый поединок на турнире, соперник – «Брест». В еще одной дуэли пятницы сошлись «Лида» и «Неман».

# Хоккей # Фотофакт

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