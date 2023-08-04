В Беларуси продолжаются матчи Кубка Руслана Салея

В эти минуты играются очередные поединки. «Юность» встречается с «Динамо-Молодечно». Накануне минчане уже разгромили «Лиду». Во втором противостоянии вечера «Шахтер» проводит свой стартовый поединок на турнире, соперник – «Брест». В еще одной дуэли пятницы сошлись «Лида» и «Неман».