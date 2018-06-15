Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

Новости России. Чемпионат мира по футболу 15 июня продолжился вторым матчем группы A. Египтяне в Екатеринбурге встречались с уругвайцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Возвращение Мохамеда Салаха все еще не состоялось, тем не менее, игра выдалась по-настоящему интересной. Первое что бросилось в глаза – большое количество пустых кресел на трибунах стадиона «Центральный».

Причем проплешины зияли на самых престижных местах, практически в каждой атаке попадая в объективы камер.

Как оказалось, на стадион вместимостью 35 тысяч человек пришли лишь 27 тысяч зрителей. А жаль, футбол в исполнении египтян и уругвайцев получился классным. Пускай здесь не было такого обилия голов как в матче открытия (подробнее здесь), зато была борьба, ведь уровень команд примерно одинаковый.

Да, Египет предсказуемо сыграл от обороны, по-настоящему опасных моментов было немного, зато был нерв.

У южноамериканцев основная опасность исходила от сладкой парочки Суарес – Кавани. Впрочем, страж ворот египетской сборной эль-Шенави до поры до времени ликвидировал все угрозы.

Однако в конце встречи не спас и он. На 89-й минуте после подачи со штрафного центральный защитник сборной Уругвая Хименес отправил мяч в цель. 1:0 в пользу сборной из Южной Америки. Теперь в следующем матче чемпионата против россиян ничья египтян уже не устроит.