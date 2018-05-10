Футболист Роналду запускает мультсериал о супергероях со своим участием

Известный футболист Криштиану Роналду запускает мультипликационный проект про супергероев со своим участием.

Как сообщает Variety, спортсмен объявил о объявил о своем сотрудничестве с компанией Graphic India.

Проект будет называться «Striker Force 7», одним из супергероев в нем будет сам португалец.

Криштиану Роналду:

Как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, великие анимационные персонажи и герои могут сделать то же самое. Я очень рад объединить свои страсти – футбол и супергероев – через этот проект и поделиться ими с моими поклонниками.