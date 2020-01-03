«Экипажи привыкли к рулю». Как команда «МАЗ-СПОРТавто» готовится к гонке «Дакар-2020»

Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» получила свою технику в порту Джедда в Саудовской Аравии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно с этого города команды начнут «Дакар-2020». Накануне прошли тестовые заезды (подробнее здесь ).

Григорий Пацкевич, заместитель начальника по техническим вопросам команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Никаких проблем выявлено не было, все в порядке, все готовы к гонке. Экипажи привыкли к рулю. Также ребята из группы технического сопровождения прошли административные проверки. Сегодня готовимся для прохождения технических проверок для спортивных автомобилей и проверок для спортивных экипажей. После проверок автомобили встанут в закрытый парк, и получим мы их только перед стартовым подиумом.

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Стартует гонка 5 января. Телеканал СТВ – генеральный информационный партнер белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой к главным стартам этой зимы и, конечно же, за ходом соревнований.