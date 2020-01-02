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«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды

02 января 2020 16:46
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Новости Беларуси. Тестовые заезды 2 января проходят в Саудовской Аравии. Белорусская команда МАЗ продолжает подготовку к старту «Дакар-2020»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы гонки разрешают всем командам провести финальные тренировки перед техническими проверками, но только три дня и в специально отведённом месте. Все действия команд вне отведённого времени и места расцениваются как грубое нарушение регламента.

Как готовят машины на «Дакар» и чего нам ждать в 2020-м. Большое интервью с Сергеем Вязовичем

«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды -1

Напомним, технику белорусы получили накануне в порту города Джедда в Саудовской Аравии. Именно здесь команды начнут гонку. Впереди ещё будут завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки и подиум. Стартует гонка «Дакар-2020» уже 5-го января! Телеканал СТВ – генеральный информационный партнёр белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой и, конечно же, за ходом соревнований. 

# Автомобильные гонки # Фотофакт

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