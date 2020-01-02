«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды

Организаторы гонки разрешают всем командам провести финальные тренировки перед техническими проверками, но только три дня и в специально отведённом месте. Все действия команд вне отведённого времени и места расцениваются как грубое нарушение регламента.

Напомним, технику белорусы получили накануне в порту города Джедда в Саудовской Аравии. Именно здесь команды начнут гонку. Впереди ещё будут завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки и подиум. Стартует гонка «Дакар-2020» уже 5-го января! Телеканал СТВ – генеральный информационный партнёр белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой и, конечно же, за ходом соревнований.