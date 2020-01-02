«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды

Новости Беларуси. Тестовые заезды 2 января проходят в Саудовской Аравии. Белорусская команда МАЗ продолжает подготовку к старту «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы гонки разрешают всем командам провести финальные тренировки перед техническими проверками, но только три дня и в специально отведённом месте. Все действия команд вне отведённого времени и места расцениваются как грубое нарушение регламента.
Как готовят машины на «Дакар» и чего нам ждать в 2020-м. Большое интервью с Сергеем Вязовичем