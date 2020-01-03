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«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ

03 января 2020 08:01
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Новости Беларуси. В Минске начались сборы фигуристов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь спортсмены из жаркой страны привыкают к климату для того, чтобы через несколько недель выступить на престижных соревнованиях в российском Белгороде. Сейчас они оттачивают мастерство на льду «Минск-Арены».

«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ-1

Амира Мубарак, фигуристка (Объединенные Арабские Эмираты):
Люди, конечно, очень добрые. Очень нравится. И лед хороший, тренеры тоже: когда надо – строгие, когда надо – хорошие.

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Подобное сотрудничество уже становится традиционным. Сборы проходят во второй раз. Фигуристки прибыли вместе со сборной Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею, которая прилетела для участия в Рождественском турнире.

«Лёд хороший, тренеры тоже». В Минске начались сборы фигуристов из ОАЭ-4

# Фигурное катание # Амира Мубарак # Фотофакт

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