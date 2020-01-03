Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?

Новости Беларуси. Белорусская команда МАЗ – участник ралли «Дакар-2020» – уже получила свою технику в порту города Джедда в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды

Именно с этого города команды начнут гонку. Помимо новой страны и нового континента, она войдет в историю необычными участниками, новой техникой и измененными правилами. Впереди – завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки, подиум и... на старт.