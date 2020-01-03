Прямой эфир

Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?

03 января 2020 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская команда МАЗ – участник ралли «Дакар-2020» – уже получила свою технику в порту города Джедда в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды

Именно с этого города команды начнут гонку. Помимо новой страны и нового континента, она войдет в историю необычными участниками, новой техникой и измененными правилами. Впереди – завершающие подготовительные мероприятия, технические и административные проверки, подиум и... на старт.

Чем необычен ралли-марафон «Дакар-2020» и почему он может войти в историю?-1

Напомним, гонка «Дакар-2020» начнется 5 января. Телеканал СТВ – генеральный информационный партнер белорусской команды. Ежедневно мы будем следить за подготовкой к главным стартам этой зимы и, конечно же, за ходом соревнований. Болеем за наших!

# Автомобильные гонки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных
03 января 2020 06:26

Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных

«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды
02 января 2020 16:46

«Дакар-2020». В Саудовской Аравии прошли тестовые заезды

Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо»
02 января 2020 14:49

Сергей Ковальчук занял пост главного тренера брестского «Динамо»