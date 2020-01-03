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Удастся ли прервать серию из 12 поражений? Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью»

03 января 2020 11:39
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Новости Беларуси. 3 января первый матч в 2020 году проведет минское хоккейное «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках регулярного сезона чемпионата КХЛ белорусы на выезде сыграют с череповецкой «Северсталью».

Удастся ли прервать серию из 12 поражений? Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью»-1

Стартовое вбрасывание состоится в 17 часов. По медицинским показаниям не смогут помочь нашей дружине Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу и Франсис Паре.

Минское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд. Чем оправдываются хоккеисты?

Напомним, что проигрышная серия «зубров» составляет уже 12 кряду поражений. И в случае сегодняшней осечки будет установлен новый антирекорд.

Удастся ли прервать серию из 12 поражений? Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью»-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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