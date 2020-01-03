«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею

Новости Беларуси. В Минске стартовали первые матчи XVI Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какая атмосфера царит на льду «Чижовка-Арены», расскажет наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

В белорусском спорте уже появилась традиция: начало января – это старт Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси. Для начала немного сухой статистики. В этом году в розыгрыше за трофей участвуют 12 команд. Они разделены на четыре группы. В одной «пульке» с нашими хоккеистами – сборная Международной федерации хоккея и команда США. Напомним, что в плей-офф выйдут победители троек. Первыми на лед большой арены вышли команды Украины и Швейцарии. По окончании первого тайма счет 1:1. Один из украинских игроков рассказал о целях сборной и вообще о настрое на турнире. «Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира

Сергей Клементьев, защитник команды Украины:

Команда настроена по-боевому. Очень приятно опять собраться, образно говоря 10 лет спустя. Собрали состав сборной Украины, ветеранов и приехали на такой турнир замечательный. Такая организация – мы очень удивлены. Настроение отличное. Швейцарцев последний раз мы обыгрывали на Олимпийских играх в 2002 году. Почти 20 лет спустя, посмотрим. Соперники хорошие. Там такие же ветераны, как и мы. Думаю, будет нормальная борьба.