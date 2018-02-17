Единственный белорус в финале ОИ-2018. Что известно о фристайлисте Станиславе Гладченко

Новости Беларуси. 18 февраля состоится финал лыжной акробатики среди мужчин на Олимпиаде в Пхёнчхане. Из белорусов квалифицирован в финал способ только один спортсмен – Станислав Гладченко.



Фото: noc.by

Фото: noc.by

Станиславу - 23 года. Его рост 173 сантиметра. Среди достижений спортсмена второе место на этапе Кубка мира в американском Дир-Вэлли в феврале 2017 года, пятое место на чемпионате мира в 2017 году.

Фото: noc.by

Ранее Станислав в интервью «СП» рассказывал о склоне в Пхёнчхане, где проходил тестовый этап Кубка мира. «Он был худшим из всех, на каких доводилось выступать. Там всё было сделано неправильно, без соблюдения режима. Та же зона приземления была слишком пологой, на ней постоянно образовывались какие-то кочки, которые приходилось сбивать. И ветер был непредсказуемый: он мог дуть прямо в лицо, через минуту, как только ты начинал разгон, уже в спину. Строил этот склон вроде какой-то китаец. Но ведь со стороны команд поступило много жалоб, к Олимпиаде обещали привлечь специалистов из США и всё переделать, привести в соответствие с побега стандартами. Надеемся, всё так и будет». Как и где тренируются белорусские фристайлисты (подробности).

Фото: instagram.com/kosmosstas

О советах тренера. Станислав Гладченко (в интервью sport.tut.by):

Перед соревнованиями я каждый раз вспоминаю слова Николая Ивановича: «Стас, ничего не придумывай. От тебя не требуется прыгнуть выше головы и показать что-то сверхъестественное». Следую этому совету. На тренировках же стараюсь использовать отведенное на прыжки время по максимуму. Спортсмен рассказывал, что попал в расположение команды Беларуси в 17 лет. Ее основой в те годы составляли лидеры Дащинский, Гришин и Кушнир. Лыжной акробатикой Станислав занимается с шести лет. Его первый наставник – Владимир Дащинский (отец Дмитрия Дащинского). Дмитрий Дащинский. Смена поколений прослеживается Отец Гладченко занимался прыжками в воду, а мама – лыжным спортом. По словам фристайлиста, при выборе спорта для сына его семья просто сложила виды спорта папы и мамы и в итоге получилась лыжная акробатика.

Фото: instagram.com/kosmosstas