«Мы хотим выигрывать медали». Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал ОИ-2018

Новости России. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал турнира ОИ-2018. Россиянки уверенно вели игру, обыграв противниц со счётом 6:2.

На групповом этапе представительницы «Олимпийских атлетов из России» не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15. Ранее они проиграли командам Канады, США и Финляндии.

На TeamRussia.pro были опубликованы короткие интервью с российскими хоккеистками.

Анна Шохина:

Мы доказали всем, что можем играть и можем забивать. И чтобы нас тоже боялись!

Ольга Сосина:

Мы разберём моменты, разберём всю игру и посмотрим, как не совершать таких ошибок, которые мы совершили.

Валерия Павлова:

Мы идём дальше, мы хотим выигрывать медали, мы сюда приехали за медалями.

19 февраля россиянки сыграют с канадками в полуфинале.

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