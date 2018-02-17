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«Мы хотим выигрывать медали». Российские хоккеистки впервые вышли в полуфинал ОИ-2018

17 февраля 2018 15:15
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Новости России. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал турнира ОИ-2018. Россиянки уверенно вели игру, обыграв противниц со счётом 6:2.  

На групповом этапе представительницы «Олимпийских атлетов из России» не сумели одержать ни одной победы. Спортсменки уступили сборным Канады, США и Финляндии с общим счетом 1:15. Ранее они проиграли командам Канады, США и Финляндии.  

На TeamRussia.pro были опубликованы короткие интервью с российскими хоккеистками.  

Анна Шохина:  
Мы доказали всем, что можем играть и можем забивать. И чтобы нас тоже боялись!  

Ольга Сосина:  
Мы разберём моменты, разберём всю игру и посмотрим, как не совершать таких ошибок, которые мы совершили.  

Валерия Павлова:  
Мы идём дальше, мы хотим выигрывать медали, мы сюда приехали за медалями.  

19 февраля россиянки сыграют с канадками в полуфинале.  

Хоккеистки Канады и США подрались на Олимпиаде    

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Анна Шохина # Ольга Сосина # Валерия Павлова

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