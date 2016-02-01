Дмитрий Дащинский: Было бы интересно в будущем возглавить национальную сборную по фристайлу

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Дмитрий Дащинский.

Жив фристайл в Беларуси?

Дмитрий Дащинский:

Конечно, жив. Только закончились три этапа Кубка Европы у нас в «Раубичах». Погода сложная была, но мы смогли, справились с этими тяжелыми погодными условиями. Довольно удачно выступили, можно сказать.

Дмитрий, ваше поколение спортсменов (ты, Леша Гришин, Антон Кушнир, Алла Цупер) приучили нас к тому, что буквально каждый месяц происходило что-то громкое, кто-то что-то выигрывал. Сейчас основная команда находится в тени. В связи с чем, на твой взгляд, это произошло и как с этим бороться?

Дмитрий Дащинский:

Я бы не сказал, что совсем в тени. Ребята все-таки борются и завоевывают медали. Сейчас из-за погоды отменили несколько этапов, один этап пока что перенесли. Не было соревнований, не так слышно было про фристайл. Поэтому кажется, что и забыли как-то немножко. Буквально в декабре Максим Густик выиграл этап Кубка мира в Китае, так что команда работоспособная. Сейчас, я знаю, в Америке Аня Гуськова осваивает тройное сальто. Так что я думаю, что они будут держать уровень нашего фристайла там, где положено.

Дима, а кто сейчас борется за честь нашей страны на международных стартах? Огласите список мужской и женской сборной.

Дмитрий Дащинский:

Если брать национальную команду, основной состав, то у девушек это Аня Гуськова и Саша Романовская. У ребят это Максим Густик (наверное, лидер команды сейчас), Осипов Денис (тоже опытный спортсмен). И двое таких ребят начинающих, еще недавно юниоры – Бушлаков Артем и Гладченко Стас.

Получается, что смена поколений прослеживается. А есть этот резерв, откуда дальше черпать смену?

Дмитрий Дащинский:

Резервом я как раз сейчас занимаюсь непосредственно, являюсь старшим тренером по резерву. Тоже ребята неплохие. В последних числа января мы провели в «Раубичах» этапы Кубка Европы. У нас каждый день по несколько призовых мест. Победить, к сожалению, не удалось на этих этапах. Наверное, погода повлияла, ребята не привыкли к таким условиям. Такие замечательные, классные были в январе условия, так хорошо потренировались. А тут раз – резкие изменения. Опять-таки, может, опыта где-то не хватило перестроиться быстро. Есть хорошие ребята, я вижу у них амбиции. Я надеюсь, что все будет в порядке. Тем более центр у нас сейчас классный для тренировок в Минске.

Часто им пользуетесь?

Дмитрий Дащинский:

Постоянно. Сейчас в связи с тем, что совсем все растаяло, и пока ждем какого-то изменения в погоде, будем пользоваться.

Сейчас, по-моему, одинаково: что там прыгать в бассейн, что в «Раубичах» с трамплина – все равно в бассейн.

Дмитрий Дащинский:

Можно сказать так, да. Мы пытаемся использовать какие-то погодные изменения, быстренько перестроиться на воду, попрыгать немного, чтобы подержать форму.

Для тебя самые экстремальные условия для прыжка какие были? Турин, этот снегопад, из-за которого вообще не было ничего видно, или туман, как был в Ванкувере, по-моему?

Дмитрий Дащинский:

Нет, это не самое страшное было. Я помню, один раз отменили все-таки из-за мороза соревнования. Было больше 30 градусов мороза, плюс ветер. Говорили, что с учетом ветра больше 40 по ощущениям было. Было на самом деле очень холодно. Тренеры заволновались, собрали совещание и сказали, что надо отменять соревнования, потому что просто опасно, можно какие-то серьезные травмы получить.

Получается, что для фристайлиста погода и друг, и враг.

Дмитрий Дащинский:

Постоянно, да. Или то, или другое.

Дима, привык уже со временем вести такой оседлый образ жизни, потому что раньше ты здесь, ты там, в горах, в Америке, где-то еще? Сейчас дома. Привык к этому?

Дмитрий Дащинский:

Честно говоря, в какой-то степени уже устал со временем от этих поездок, тем более семья, дети маленькие, поэтому, я думаю, все только довольны. Да и мне поближе с семьей побыть, наверное, какое-то время тоже хорошо.

Дмитрий, давайте вернемся к сезону. Через что белорусы уже прошли и что им еще предстоит?

Дмитрий Дащинский:

Если говорить об основной команде, они сейчас находятся в Америке, у них на этой неделе два этапа Кубка мира. Один запланированный, второй – который перенесли, который был отменен ранее. Потом они переезжают в Москву, это следующая неделя. Там этап Кубка мира. И запланирован этап Кубка мира в «Раубичах». Здесь, конечно, мы зависим от погоды.

Будем зазывать зиму.

Дмитрий Дащинский:

Будем надеяться, что хотя бы немножко похолодает. Запасы снега, вроде бы, в «Раубичах» есть, будем кидать все силы на то, чтобы восстановить склоны, все-таки провести соревнования. Потом после этапа Кубка мира, который у нас состоится, на следующей неделе у нас чемпионат мира среди юниоров в акробатике, в нашей дисциплине. Впервые вот так разбили чемпионат мира юниорский. Не все дисциплины в одном месте. Разбили, наверное, из-за погодных условий, еще из-за чего-то. И акробатика будет здесь у нас в «Раубичах», если позволит погода. Я думаю, для наших ребят прыгать дома – особое чувство. Надеюсь, что им это поможет реализовать свои возможности, поможет проявить себя ярко.

Дима, что больше всего запомнилось на этапе Кубка Европы в «Раубичах», что больше всего порадовало, может быть, что-то недотянули, что-то недоделали, что-то нужно исправить?

Дмитрий Дащинский:

Порадовало, что ребята все-таки способны бороться. И особенно порадовало, что они за короткий период, опять-таки благодаря нашему центру, в котором мы сейчас полноценно тренируемся, смогли все-таки выйти на уровень призовых мест на Кубке Европы. Хотя, честно говоря, когда начинали с ними вместе работать, об этом даже мыслей серьезных не было. То есть способны бороться. Я думаю, способны еще и побеждать. К сожалению, сейчас только призовые места, хотя хотелось где-то доказать, что мы уже на том уровне, когда можем побеждать.

Дима, у меня вопрос очень интересный. А ты сам сейчас прыгаешь, так, для души?

Дмитрий Дащинский:

Честно говоря, нет. Уже давно. Последний раз прыгал, когда опробовали центр наш. И после этого лыжи не надевал. Кататься надевал, а прыгать – нет. Это же надо подготовиться, я имею в виду физически. Так вот сходу можно где-то спину повредить, какие-то старые травмы могут дать о себе знать. Так что не рискую, потому что ответственность все-таки большая. Команда зависит от меня.

И отец ты. Об этом тоже нельзя забывать, что семья от тебя тоже зависит.

Дмитрий Дащинский:

В том числе, да.

Дмитрий, мы в первой части говорили про молодое поколение, которое добавляет в своих результатах. Осенью вы проводили набор, в котором участвовали олимпийские чемпионы, агитировали детей заниматься фристайлом. Насколько сейчас фристайл обеспечен детьми?

Дмитрий Дащинский:

Всегда хочется больше. Я думаю, эта наша акция немного, может, интерес повысила к виду спорта. Не скажешь, что детей очень много, но мне кажется (пару дней этим вопросом конкретно занимались), был наплыв детей. Была даже возможность где-то отбирать, потому что, к сожалению, последние годы приходилось тренерам только делать набор, а как такового отбора по качествам определенным и не получалось сделать. В этом году это как-то спонтанно у нас все было. Я имею в виду в учебном году. Очень короткие сроки были, чтобы какую-то информационную поддержку провести. Я думаю, на следующий год посерьезнее к этому отнесемся, заранее проинформируем, заранее в школы, в детские сады дадим информацию.

Даже в детские сады?

Дмитрий Дащинский:

Конечно. Выпускные группы этих детей – это как раз тот возраст, когда можно заниматься подготовкой. Так что будем стараться каждый год все больше и больше информации давать. Люди больше видят, как мы прыгаем, а как идет подготовка, мало кто знает. И кажется всем, что детей ставят на лыжи и кидают туда, с горы. А то, что они первые годы просто получают удовольствие и общее физическое развитие в зале, об этом, наверное, уже не хватает людям домыслить. Поэтому стараемся больше информации подавать о том, что у нас и общее развитие, и хореография, даже какие-то танцы хореографы включают, чтобы дети могли все уметь, чтобы им было просто интересно ходить на тренировки.

Ты ушел из спорта и стал тренером, что, наверное, очень похвально в том плане, что именно таких тренеров, на мой взгляд, нашему спорту вообще не хватает, когда спортсмен передает свой опыт молодому поколению. У тебя отец – известный тренер. Поэтому возникает сравнение, в кулуарах гуляет, что Дмитрий Дащинский – это преемник Николая Ивановича Козеко на посту главного тренера. Дай ему бог здоровья и еще долгих лет, и трудиться на благо нашего фристайла, сколько позволит ему это сделать. Как ты к этому сравнению относишься?

Дмитрий Дащинский:

Я, честно говоря, об этом не думаю. У меня есть уже команда, за которую я отвечаю. Это молодежь, юниоры. Опыта тренерского, по себе чувствую, очень не хватает. Так что говорить о том, что сейчас менять кого-то, тем более на таких серьезных постах, я бы, наверное, даже задумался, ведь это ответственность большая. Может, когда-то в будущем, если все будет получаться так, как надо, я надеюсь, что смогу возглавить и основную, национальную команду. Мне, в принципе, это будет интересно. Как для любого спортсмена для меня была цель победа в Олимпийских играх, то и в тренерской карьере, я думаю, тоже надо стремиться к самым высоким результатам, ставить для себя самые большие цели. Так что не хочется застревать на этом уровне, а идти дальше и выше.

Дима, ваш прогноз для белорусского фристайла: он будет жить и процветать?

Дмитрий Дащинский:

Я думаю, что да. Честно скажу, у нас команда тренеров серьезная, вы сами знаете имена. Николай Иванович Козеко – это человек, который болеет просто спортом, особенно нашим видом спорта. Коллектив административный сформирован серьезный. И поддержка большая. И за молодежь, за юниоров взялись серьезно, за детей. Даже за ту часть, где просто набирают детей. Так что я думаю, что если такой подход серьезный будет, еще по крайней мере несколько поколений продержаться, уже это даст большой результат. Плюс у нас центр. Мало того, что таких нигде нет, мы сможем детей готовить. Это, наверное, основная проблема была для нашего фристайла. Почему так боялись всегда этой смены поколений? Ппотому что детям, к сожалению, выехать за границу и где-то прыгать, там готовиться, тренироваться было дорого, и сложно, и были там маленькие тренировочные периоды. Поэтому сложно им было выйти на хороший уровень прыжков. А уровень постоянно растет. Так что, я думаю, если все будет в комплексе работать, то никаких проблем. Опыта хватает у всех – у тренеров, у спортсменов. Будут передавать будущему поколению.