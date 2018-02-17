«Мы все на тебя очень рассчитывали». Президент Беларуси поздравил Домрачеву с серебром на ОИ-2018

Новости Беларуси. С завоеванием серебряной медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогая Даша! Мы все на тебя очень рассчитывали и с нетерпением ожидали достойное выступление на биатлонной трассе Пхенчхана. Показав выдающуюся психологическую устойчивость, ты в прекрасном стиле провела гонку масс-старта и завоевала серебро Олимпиады!

Спасибо за эту победу. Уверен, наши девушки способны показать высокий результат и в эстафете. Пусть вам сопутствует удача!

«Самая долгожданная медаль Олимпиады»: реакция соцсетей на серебро Дарьи Домрачевой