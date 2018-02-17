Прямой эфир

Серебро с золотым отливом: Дарья Домрачева принесла Беларуси серебро на ОИ-2018. Как это было

17 февраля 2018 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второй медальный день на Олимпиаде у Беларуси и второе место у Дарьи Домрачевой! Серебро с золотым отливом – именно так уже после гонки сказала о своем результате наша биатлонистка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой  

Серебро с золотым отливом: Дарья Домрачева принесла Беларуси серебро на ОИ-2018. Как это было-1

  

Первой дистанцию в 12,5 километров преодолела представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Дарья Домрачева уступила ей лишь 18,8 секунды. Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и ушла на штрафной круг. Эта серебряная медаль стала для Даши пятой за время участия в Олимпиадах.  

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой  

Серебро с золотым отливом: Дарья Домрачева принесла Беларуси серебро на ОИ-2018. Как это было-4

  

С серебряной медалью Дарью Домрачеву поздравил Президент Александр Лукашенко.  

Скардино о серебре Домрачевой: Видела, что она идет вторая, очень была рада за неё  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой
17 февраля 2018 14:41

«Молодая мама вернулась в строй». Как отреагировали белорусы на серебро Домрачевой

ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой
17 февраля 2018 14:24

ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой

Скардино о серебре Домрачевой: Видела, что она идет вторая, очень была рада за неё
17 февраля 2018 14:24

Скардино о серебре Домрачевой: Видела, что она идет вторая, очень была рада за неё