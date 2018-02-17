Серебро с золотым отливом: Дарья Домрачева принесла Беларуси серебро на ОИ-2018. Как это было

Новости Беларуси. Второй медальный день на Олимпиаде у Беларуси и второе место у Дарьи Домрачевой! Серебро с золотым отливом – именно так уже после гонки сказала о своем результате наша биатлонистка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОИ-2018. Бьорндален прокомментировал «серебро» Дарьи Домрачевой