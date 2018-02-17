Олимпийский чемпион Антон Кушнир не прошел в финал лыжной акробатики на ОИ-2018

Новости Беларуси. Два белорусских фристайлиста не смогли отобраться в финал мужских соревнований по лыжной акробатике на ОИ. В квалификациях принимали участие три белорусских спортсмена.

После первой квалификации в финал, который состоится 18 февраля, прошел 23-летний Станислав Гладченко.

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По результатам второй квалификации олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир занял седьмое место. Ему не хватило 0,45 балла для того, чтобы попасть в финальную дюжину.

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Фристайлист Максим Густик по результатам второй квалификации оказался на 16 месте и также не попал в итоговый список.

Напомним, аналитическая компания из США Gracenote накануне Олимпийских игр опубликовала медальный прогноз сборных на ОИ-2018. Биатлонистке Дарье Домрачевой прогнозировали серебро и бронзу, а фристайлисту Антону Кушниру – серебро (подробнее).

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