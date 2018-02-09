Дмитрий Дащинский о том, как готовились белорусские фристайлисты к ОИ-2018, о работе тренера и воспитании детей

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусский фристайлист, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Дмитрий Дащинский. Вы, наверное, будете с особым трепетом следить за Олимпиадой. За кого будете особенно болеть? Дмитрий Дащинский, белорусский фристайлист, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Я с ними со всеми, с этими ребятами, которые будут выступать, я с ними выступал еще недавно, с кем-то уже в качестве тренера там немножко подключался, работал. Так что болеть буду, однозначно!

На кого самые большие надежды? На чьи выступления белорусам нужно обратить внимание? Кто может получить медаль? Дмитрий Дащинский:

Я думаю, что фристайл и биатлон традиционно, и в этот раз будут тоже в фокусе. Кто еще? Честно говоря, хочется увидеть какие-то новые свежие лица, имена, виды спорта. Там я знаю в конькобежном спорте. Так что будем надеяться, что кто-то сможет порадовать нас. Какую подготовку должны пройти спортсмены перед Олимпиадой? Через что нужно пройти? Дмитрий Дащинский:

Обычно ежедневные двухразовые тренировки. Но сейчас, наверное, накануне уже Олимпиады команда последние несколько недель тренировалась в Японии, готовилась там рядом. И я думаю, что это где-то последний рывок, он самый такой не то чтобы ответственный, но тот момент, когда где-то спокойно уже без соревнований можно подготовиться, дошлифовать там программы, какие-то моменты доработать. Фристайлисты в Японии свою программу, вот эти связки, которые будут показывать на Олимпиаде, они день за днем постоянно оттачивают? Дмитрий Дащинский:

Да. Эти программы у многих отработанные уже годами не то, чтобы сейчас накануне. Например, Антон Кушнир, который выиграл в Сочи, он будет ту же программу прыгать.

У нас во фристайле где-то ограничено есть там несколько прыжков, которые используются, и они каждый просто отрабатывают, уже оттачивают там до мелочей, чтобы идеально все выглядело и уже берут этим. Кто-то может усложнять программу. Если говорить, например, о наших девушках, то они – Аня Гуськова, Саша Романовская, кто помоложе, они только сейчас начали тройные сальто прыгать. Они на воде несколько лет отрабатывали, сейчас они вышли с программой.

Летом мы тренируемся и прыгаем в бассейн, искусственное покрытие, трамплин у нас в аквапарке «Фристайл». Там можно посмотреть вживую, мы там тренируемся постоянно, не сейчас, конечно, а летом, весной и осенью.