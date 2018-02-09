Дмитрий Дащинский о том, как готовились белорусские фристайлисты к ОИ-2018, о работе тренера и воспитании детей

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – белорусский фристайлист, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь – Дмитрий Дащинский.
Вы, наверное, будете с особым трепетом следить за Олимпиадой. За кого будете особенно болеть?
Дмитрий Дащинский, белорусский фристайлист, двукратный призёр Олимпийских игр в акробатике, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Я с ними со всеми, с этими ребятами, которые будут выступать, я с ними выступал еще недавно, с кем-то уже в качестве тренера там немножко подключался, работал. Так что болеть буду, однозначно!
На кого самые большие надежды? На чьи выступления белорусам нужно обратить внимание? Кто может получить медаль?
Дмитрий Дащинский:
Я думаю, что фристайл и биатлон традиционно, и в этот раз будут тоже в фокусе. Кто еще? Честно говоря, хочется увидеть какие-то новые свежие лица, имена, виды спорта. Там я знаю в конькобежном спорте. Так что будем надеяться, что кто-то сможет порадовать нас.
Какую подготовку должны пройти спортсмены перед Олимпиадой? Через что нужно пройти?
Дмитрий Дащинский:
Обычно ежедневные двухразовые тренировки. Но сейчас, наверное, накануне уже Олимпиады команда последние несколько недель тренировалась в Японии, готовилась там рядом. И я думаю, что это где-то последний рывок, он самый такой не то чтобы ответственный, но тот момент, когда где-то спокойно уже без соревнований можно подготовиться, дошлифовать там программы, какие-то моменты доработать.
Фристайлисты в Японии свою программу, вот эти связки, которые будут показывать на Олимпиаде, они день за днем постоянно оттачивают?
Дмитрий Дащинский:
Да. Эти программы у многих отработанные уже годами не то, чтобы сейчас накануне. Например, Антон Кушнир, который выиграл в Сочи, он будет ту же программу прыгать.
У нас во фристайле где-то ограничено есть там несколько прыжков, которые используются, и они каждый просто отрабатывают, уже оттачивают там до мелочей, чтобы идеально все выглядело и уже берут этим. Кто-то может усложнять программу. Если говорить, например, о наших девушках, то они – Аня Гуськова, Саша Романовская, кто помоложе, они только сейчас начали тройные сальто прыгать. Они на воде несколько лет отрабатывали, сейчас они вышли с программой.
Летом мы тренируемся и прыгаем в бассейн, искусственное покрытие, трамплин у нас в аквапарке «Фристайл». Там можно посмотреть вживую, мы там тренируемся постоянно, не сейчас, конечно, а летом, весной и осенью.
Кубок мира – это же обычно смотр. Если ты чемпион мира, скорее всего, будешь где-то в тройке?
Дмитрий Дащинский:
Тяжело так сказать напрямую, потому что это циклический вид спорта. Ты вышел, форму набрал, там где-то примерно понятно, что и какие ты секунды покажешь, где будут там соперники. У нас бывает кто-то на эмоциях показал лучше, или кто-то ошибся. Каждый прыжок решающий. В финал вышло 12, прыгнуло один прыжок, в следующий раунд проходит 9 человек, то есть трое отсеиваются.
Олимпийские спортсмены вряд ли успевают посмотреть город, в котором проходят соревнования. Смогут ли спортсмены сходить на другие соревнования? Смогут ли наши фристайлисты посмотреть на Домрачеву или наоборот?
Дмитрий Дащинский:
Мы обычно до соревнований ходили на хоккей, там более-менее от погоды не зависит. Опять же зависит все от близости объектов, где будет соревнование проходить, потому что далеко ездить в выходной день, надо все-таки восстановить силы. Уже после соревнования, я думаю, многие стараются посетить как можно больше всего.
У вас двое детей. Видите ли вы их в дальнейшем в спорте?
Пытаются ли они делать какие-то шаги в этом направлении?
Дмитрий Дащинский:
Честно говоря, я хотел бы, но старшему уже 10 лет, он как-то и то попробовал, и другое. Он быстро очень теряет интерес ко всему, ему на неделю хватило. Например, мы в «Минск-Арене» тренировались, он увидел бадминтон: «Вот это я хочу, этим я хочу заниматься и все!». Загорелся. Да я, наоборот, стараюсь, что вот нравится ребенку, пусть пробует. Он буквально не пару дней, конечно, а месяц поиграл, а потом я прихожу, он уже дома сидит во время тренировки. У детей в таком возрасте это сложно.
На ваш взгляд, какие задатки должны быть у ребенка, чтобы идти во фристайл?
Дмитрий Дащинский:
Какая-то координация движения, чтобы присутствовала, чтобы у ребенка, бывает, сразу видно, что он понимает, где он находится в воздухе, в пространстве. Небольшая там гибкость не помешает, то есть это красота линии. Мы учим всему: и плавать, и прыгать на батуте, и на лыжах кататься. Смотрим на родителей, чтобы несильно высокие были, потому что, бывает, приходят там двухметровые. Хотя появляются такие рослые ребята, но как-то такие стандартные, не так, чтобы два метра, это уже слишком.
У вас, наверняка, стало больше свободного времени, это верно?
Дмитрий Дащинский:
К сожалению, наоборот, времени сейчас нет свободного. Я вот сравниваю, когда я был спортсменом и сейчас. Там ты отвечаешь за свои две-три тренировки в день и все, ну и подготовка к тренировке. Здесь это целая команда, помимо тренировочного процесса от организации вообще всего там: и подготовка к каким-то выездам, и экипировка – куча всяких вопросов.
Какие пожелания сборной вы можете сказать?
Дмитрий Дащинский:
Я хочу, чтобы получилось реализовать то, что накоплено годами, то, что натренировано, то, к чему готовились последнее четырехлетие, а то и с самого начала занятия спортом. Чтобы все сложилось воедино и в момент выступления на Олимпиаде, чтобы все ребята смогли показать максимально, на что они способны! И, конечно же, удачи! Она никогда не помешает!