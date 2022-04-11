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Домрачева, Тараненко, Медведь, Карстен. На СТВ покажут серию фильмов «Правила жизни белорусских спортсменов»

11 апреля 2022 18:38
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Новости Беларуси. СТВ начинает показ серии фильмов под названием «Правила жизни белорусских спортсменов». В эфир выйдут 11 выпусков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дебютная серия будет посвящена первой олимпийской чемпионке в истории независимой Беларуси Екатерине Карстен. Екатерина Великая расскажет о цене успеха в спорте, раскроет некоторые свои секреты и поностальгирует о делах минувших.

Домрачева, Тараненко, Медведь, Карстен. На СТВ покажут серию фильмов «Правила жизни белорусских спортсменов»-1

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:
Мы расскажем и с удовольствием покажем истории таких великих спортсменов, как Александр Медведь, Елена Белова, Леонид Тараненко, Марина Лобач. Если мы говорим о чемпионах и призерах Олимпийских игр суверенной истории, то здесь хочется отметить Дарью Домрачеву, Алину Горносько и многих-многих других.

Домрачева, Тараненко, Медведь, Карстен. На СТВ покажут серию фильмов «Правила жизни белорусских спортсменов»-4

Проект «Правила жизни белорусских спортсменов» смотрите в эфире нашего телеканала по будням после вечернего выпуска программы «СТВ-спорт».

# Белорусские спортсмены # Виктория Меннанова # Александр Медведь # Елена Белова # Леонид Тараненко # Марина Лобач # Дарья Домрачева # Алина Горносько # Фотофакт

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