Домрачева, Тараненко, Медведь, Карстен. На СТВ покажут серию фильмов «Правила жизни белорусских спортсменов»

Новости Беларуси. СТВ начинает показ серии фильмов под названием «Правила жизни белорусских спортсменов». В эфир выйдут 11 выпусков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дебютная серия будет посвящена первой олимпийской чемпионке в истории независимой Беларуси Екатерине Карстен. Екатерина Великая расскажет о цене успеха в спорте, раскроет некоторые свои секреты и поностальгирует о делах минувших.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:

Мы расскажем и с удовольствием покажем истории таких великих спортсменов, как Александр Медведь, Елена Белова, Леонид Тараненко, Марина Лобач. Если мы говорим о чемпионах и призерах Олимпийских игр суверенной истории, то здесь хочется отметить Дарью Домрачеву, Алину Горносько и многих-многих других.