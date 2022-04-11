«Есть медальные планы». В Минске стартовал третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Участие примут и россияне
Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Торшина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды оспаривают не только сильнейшие белорусские спортсмены, но и представители команды России.
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Отметим, что гости из России принимают участие в нашем турнире впервые. Их выступление не только придает соревнованиям статус международных, но и, безусловно, повышает уровень конкуренции. Наравне с представителями национальных команд в турнире принимает участие и ближайший резерв сборной Беларуси. Молодежь учится и совершенствует навыки, соревнуясь с лучшими представителями российской и белорусской школ пулевой стрельбы.
Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:
Конечно, есть медальные планы. Кроме того, есть ожидание в плане нашего подрастающего поколения, которое уже наступает на пятки нашим заслуженным спортсменам. Хочется, чтобы молодые ребята тянулись, видели перед собой не только своих товарищей по команде, но еще и российских спортсменов, очень именитых, заслуженных. Я думаю, что для них это будет толчком, который поможет им превзойти самих себя.
В первый соревновательный день в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров викторию праздновала россиянка Анастасия Галашина. А в стрельбе из мелкокалиберного пистолета на дистанции 25 метров не было равных спортсменке из Минской области Василисе Наумовой.
Третий этап Кубка Беларуси продлится до 14 апреля.