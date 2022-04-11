«Есть медальные планы». В Минске стартовал третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Участие примут и россияне

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Торшина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды оспаривают не только сильнейшие белорусские спортсмены, но и представители команды России.

«Развиваться дальше, чтобы растить наших чемпионов». Председатель федерации стрелкового спорта о Кубке Беларуси. Подробнее. Отметим, что гости из России принимают участие в нашем турнире впервые. Их выступление не только придает соревнованиям статус международных, но и, безусловно, повышает уровень конкуренции. Наравне с представителями национальных команд в турнире принимает участие и ближайший резерв сборной Беларуси. Молодежь учится и совершенствует навыки, соревнуясь с лучшими представителями российской и белорусской школ пулевой стрельбы.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Конечно, есть медальные планы. Кроме того, есть ожидание в плане нашего подрастающего поколения, которое уже наступает на пятки нашим заслуженным спортсменам. Хочется, чтобы молодые ребята тянулись, видели перед собой не только своих товарищей по команде, но еще и российских спортсменов, очень именитых, заслуженных. Я думаю, что для них это будет толчком, который поможет им превзойти самих себя.