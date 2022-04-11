«Развиваться дальше, чтобы растить наших чемпионов». Председатель федерации стрелкового спорта о Кубке Беларуси

Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Торшина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды оспаривают не только сильнейшие белорусские спортсмены, но и представители команды России.

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:

Огромный опыт, который есть и у российской команды, и у нашей команды, позволит, в общем продвинуть вперед именно этот вид спорта на более высокие рубежи. Не даст возможность затухать или опускаться вниз, а наоборот, развиваться дальше, чтобы растить наших чемпионов.