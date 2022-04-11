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«Развиваться дальше, чтобы растить наших чемпионов». Председатель федерации стрелкового спорта о Кубке Беларуси

11 апреля 2022 16:17
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Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Торшина, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды оспаривают не только сильнейшие белорусские спортсмены, но и представители команды России.

«Развиваться дальше, чтобы растить наших чемпионов». Председатель федерации стрелкового спорта о Кубке Беларуси-1

Сергей Дудко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:
Огромный опыт, который есть и у российской команды, и у нашей команды, позволит, в общем продвинуть вперед именно этот вид спорта на более высокие рубежи. Не даст возможность затухать или опускаться вниз, а наоборот, развиваться дальше, чтобы растить наших чемпионов.

«Есть медальные планы». В Минске стартовал третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Участие примут и россияне. Читать здесь.

# Спортивные соревнования # Сергей Дудко # Виктор Торшин # Фотофакт

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