Новости по тегу #Дмитрий Базылев

Высокие показатели белорусов по интеллектуальному развитию – победы на предметных олимпиадах, других интеллектуальных международных соревнованиях безусловно связаны с системой образования и с талантами белорусов, которые даются им еще от рождения.
Такого количества золота у олимпиадников в истории Беларуси еще не было. Так заявил министр образования Андрей Иванец.
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