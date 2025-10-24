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Новости по тегу #Дмитрий Базылев

Опередила Францию, Италию и США – рассказываем на каком месте Беларусь по уроню IQ
24 октября 2025 17:34

Опередила Францию, Италию и США – рассказываем на каком месте Беларусь по уроню IQ

Талант и кропотливый труд: как готовят олимпиадников в Беларуси? Пообщались с золотым призёром
24 августа 2024 13:58

Талант и кропотливый труд: как готовят олимпиадников в Беларуси? Пообщались с золотым призёром

Белорусы заняли 5 место на международной олимпиаде по математике
25 июля 2024 12:05

Белорусы заняли 5 место на международной олимпиаде по математике

Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»
10 марта 2020 20:15

Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»

Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»
17 февраля 2020 20:49

Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды
09 февраля 2020 19:55

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»
05 февраля 2020 20:31

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо
01 августа 2019 20:52

«Должно что-то меняться». Дмитрий Базылев стал главным тренером сборной Беларуси по самбо

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления
30 июня 2019 23:37

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления