«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону

Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как готова спортивная база и кто из белорусов выступит на этом домашнем турнире? Ответы в видеоматериале Юлии Силипицкой.