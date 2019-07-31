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«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону

31 июля 2019 20:41
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Новости Беларуси. В конце августа нашу страну вновь ожидает грандиозное спортивное событие: легендарный спорткомплекс «Раубичи» примет чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону-1

Как готова спортивная база и кто из белорусов выступит на этом домашнем турнире? Ответы в видеоматериале Юлии Силипицкой.

«Раубичи» в конце августа примут летний чемпионат мира по биатлону-4

# Биатлон # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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