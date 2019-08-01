В «Раубичах» стартовали республиканские соревнования по летнему биатлону

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовали Республиканские соревнования по летнему биатлону на призы Белорусской федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состязаниях принимают участи 40 спортсменов в возрасте от 17 лет до 21 года. 1 августа в программе у юниоров молодая биатлонная дисциплина суперспринт, которая состоит из квалификации и финала. Этот турнир – отбор в юниорскую команду страны на домашний чемпионат мира по летнему биатлону. 12 вакантных мест: по шесть на парней и девушек.

Елена Зубрилова, старший тренер национальной команды по биатлону:

У нас уже есть два человека, которые работают непосредственно с национальной командой. Это два юниора – Лазовский Дмитрий, Лобастов Никита – которые уже завоевали путевки на летний чемпионат мира. Сейчас они отправились на горную подготовку с национальной командой в Италию.

Остальные путевки разыгрываются здесь. Надеюсь, что выиграют или попадут сильнейшие юниоры.