Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Новости Беларуси. Мы поговорили о самбо со старшим тренером национальной сборной, шестикратным чемпионом мира Дмитрием Базылевым, сообщили в программе «Неделя спорта». «Как у тренера по окончанию соревнований есть сожаления об упущенных возможностях» Ярослав Писаренко, СТВ:

Дмитрий, наши самбисты – большие красавчики, только в трех весах нет наград. Довольны?

Дмитрий Базылев, старший тренер сборной Беларуси по самбо:

Да, конечно. Выступление можно считать успешным. К тому же начинать соревнования всегда тяжело – неизвестно, что, как, что тебя ждет, какие успехи, какие поражения. В целом считаю успешным выступление. Как у тренера, естественно, по окончанию соревнований есть сожаления об упущенных возможностях. Ярослав Писаренко:

То есть могло быть больше золотых медалей у нас, насколько я понимаю? Дмитрий Базылев:

Конечно. Мы рассчитывали и хотели этого. Я думаю, это желание и подготовка, и настроение только на золото. В спорте известно, что только первое место – место, все остальное…

Кристина Момот, СТВ:

Вас из команды кто больше всего порадовал? Или, может быть, удивил? Дмитрий Базылев:

Не хотелось бы никого выделять. Но я выделю, наверное, весовую категорию, в которой я боролся, выигрывал – это весовая категория до 68 килограмм. Особенно приятно, что у нас победитель в этой весовой категории, Александр Кокша. Потому что были спортсмены, с которыми еще я боролся. Поэтому особенно приятно. Конечно, также выделю золото и Веры Гореликовой, и Анжелы Жилинской.

«Европейские игры – это возможность заявить о себе, посмотреть, как мы смотримся на фоне остальных олимпийских видов спорта» Ярослав Писаренко:

Наши самбисты вообще постоянно с топ-форумов приносят большое количество медалей. Тем не менее, самбо не самый популярный вид спорта в Беларуси. Такой диссонанс вас не огорчает? Дмитрий Базылев:

Нет. Вообще для нас это мультиспортивное событие – Европейские игры – это возможность заявить о себе. Дать толчок развитию, посмотреть на себя со стороны, что мы представляем и как мы смотримся на фоне остальных олимпийских видов спорта. И вообще почувствовать себя в этой олимпийской семье, посмотреть, достойны ли мы.

«Мы не боимся конкуренции, потому что мы считаем себя сильными и достойными принимать участие и в Олимпийских играх» Кристина Момот:

Совсем недавно самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета – это маленькие шаги к тому, что самбо станет олимпийским видом спорта. Как вы считаете, конкуренция увеличится? Дмитрий Базылев:

Конкуренция и так достаточно высока. Единственное, что добавится, наверное, количество стран, но это естественно. Мы не боимся конкуренции, потому что мы считаем себя сильными и достойными принимать участие и в Олимпийских играх. На Европейских играх запомнилась невероятная поддержка зрителей Кристина Момот:

Дмитрий, возвращаясь ко II Европейским играм: что вам запомнилось больше всего?

Дмитрий Базылев:

Вообще вся атмосфера соревнований, почувствовать себя в этой олимпийской семье. Плюс это долговременная подготовка, ожидание. Плюс невероятная поддержка зрителей, когда еле знакомые с видом спорта люди, по ходу соревнований вникая в правила, болели. Эмоционально болели, поддерживали. Кристина Момот:

Я бы, наверное, еще добавила возможность проверить силы. Дмитрий Базылев:

Это обязательно, конечно.

Тренеры борются и выступают вместе со спортсменом, но нет выхода эмоциям. Приходится потом покричать в уголок Ярослав Писаренко:

Спортсмены, понятно, очень устали. А вы, тренер, устали? Вас измотали эти 10 дней Европейских игр, или можно с новыми силами дальше? Дмитрий Базылев:

Тренерам на самом деле тоже тяжело. Они борются и выступают вместе со спортсменом, но нет выхода эмоциям, они остаются внутри. Приходится потом бежать куда-то, еще что-то делать, покричать в уголок. Кристина Момот:

На спортсменов нельзя кричать? Дмитрий Базылев:

На спортсменов – после соревнований. Индивидуальный подход (смеется – прим. ред.).

«У тренеров меньше спина болит» Ярослав Писаренко:

Вы были классным спортсменом, сейчас тренируете. Что сложнее дается? Дмитрий Базылев:

Наверное, тренером легче. Буду солидарен со спортсменами (смеется – прим. ред.). Конечно, есть свои сложности и у спортсменов, и у тренеров, свои особенности. Но у тренеров меньше спина болит. Ярослав Писаренко:

Это аргумент. Скажите, а хороший тренер обязательно должен быть в прошлом хорошим спортсменом? Дмитрий Базылев:

Нет, я думаю, не обязательно. По разным причинам карьера может остановиться на ранних этапах, какие-то другие причины могут помешать. Я думаю, главное – настроенность и болеть, гореть и жить этим делом.

«Самбо универсальный вид спорта, и он достоин, чтобы на него обращали внимание» Ярослав Писаренко:

Слышно такое мнение периодически, что самбо – достаточно жесткий вид спорта и не все родители туда могут отдавать своих детей. Вы с этим мнением согласны? Дмитрий Базылев:

Да, трудный вид спорта, местами травматичный. Но, я думаю, много плюсов, которые эти недостатки переборют. Это умение в первую очередь себя побеждать, свои слабости, свою неуверенность. Отношение к сопернику – это помогает и в жизни. Я думаю, самбо универсальный вид спорта, и он достоин, чтобы на него обращали внимание, им занимались и взрослые, и дети. Ярослав Писаренко:

В семье борцовских видов спорта самбо – это более сложный или менее сложный вид? Субъективное мнение.