БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ уступил в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов норвежскому «Русенборгу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первых минут команда Алексея Баги была вынуждена обороняться, лишь изредка контратакуя. Первый тайм выдался безголевым, а во втором «бело-черные» все же добились своего. На 73-й минуте Йонассен сфолил в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Хелланд. Затем Содерлунд поставил в противостоянии точку.