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БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов

31 июля 2019 20:35
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ уступил в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов норвежскому «Русенборгу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первых минут команда Алексея Баги была вынуждена обороняться, лишь изредка контратакуя. Первый тайм выдался безголевым, а во втором «бело-черные» все же добились своего. На 73-й минуте Йонассен сфолил в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Хелланд. Затем Содерлунд поставил в противостоянии точку.

БАТЭ проиграл «Русенборгу» и вылетел из Лиги чемпионов-1

2:0 в матче и 3:2 по сумме двух встреч. Дальше идет «Русенборг». Но для БАТЭ еврокубковая кампания не завершается: теперь «желто-синие» попадают в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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