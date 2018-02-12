37 строчка в итоговой таблице – результат, который стал неожиданностью даже для самой Домрачевой. Репортаж из Пхёнчхана

Новости Беларуси. Миллионы болельщиков по всему миру в эти дни следят за олимпийскими стартами в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько напряженных часов пережили и белорусы. 12 февраля состоялись биатлонные гонки у женщин и мужчин. К сожалению, пока наша сборная остается без медалей, но впереди еще немало соревновательных дней. Проклятие Пхёнчхана? Домрачева не припоминает такой погоды ни в Ванкувере, ни в Сочи.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня все взгляды болельщиков, да и журналистов, были прикованы к биатлонному стадиону, где боролись за пьедестал наши биатлонистки. В спринте не сложилось, подвела стрельба и плохая погода. В итоге Дарья Домрачева в турнирной таблице привезла 46 секунд отставания и 12 февраля стартовала девятой. Для трехкратной олимпийской чемпионки это не критично, но и сегодня что-то не сложилось. В итоге всю гонку лидировала уже двукратный олимпийский чемпион Лаура Дальмайер.

37 строчка в итоговой таблице – результат, который стал неожиданностью даже для самой спортсменки. Что уж говорить о трибунах. На пасьюит болельщики были настроены оптимистично. Надежды подогревали воспоминания четырехлетней давности. «Жизнь на этом не заканчивается». Домрачева о 37 месте в индивидуальной гонке на ОИ.