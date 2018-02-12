37 строчка в итоговой таблице – результат, который стал неожиданностью даже для самой Домрачевой. Репортаж из Пхёнчхана

Новости Беларуси. Миллионы болельщиков по всему миру в эти дни следят за олимпийскими стартами в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Миллионы болельщиков по всему миру в эти дни следят за олимпийскими стартами в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько напряженных часов пережили и белорусы. 12 февраля состоялись биатлонные гонки у женщин и мужчин. К сожалению, пока наша сборная остается без медалей, но впереди еще немало соревновательных дней.
Проклятие Пхёнчхана? Домрачева не припоминает такой погоды ни в Ванкувере, ни в Сочи.
Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня все взгляды болельщиков, да и журналистов, были прикованы к биатлонному стадиону, где боролись за пьедестал наши биатлонистки. В спринте не сложилось, подвела стрельба и плохая погода. В итоге Дарья Домрачева в турнирной таблице привезла 46 секунд отставания и 12 февраля стартовала девятой. Для трехкратной олимпийской чемпионки это не критично, но и сегодня что-то не сложилось. В итоге всю гонку лидировала уже двукратный олимпийский чемпион Лаура Дальмайер.
37 строчка в итоговой таблице – результат, который стал неожиданностью даже для самой спортсменки. Что уж говорить о трибунах. На пасьюит болельщики были настроены оптимистично. Надежды подогревали воспоминания четырехлетней давности.
«Жизнь на этом не заканчивается». Домрачева о 37 месте в индивидуальной гонке на ОИ.
Ведь тогда триумфатор сочинских игр поднялась на пьедестал в гонке преследования с той же девятой стартовой позиции, с которой ушла на дистанцию сегодня.
Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане.