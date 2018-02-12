Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Безусловно, не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Низкие температуры здесь ощущаются особенно: как минимум вдвое холоднее, чем показывает термометр. Техника, телефоны – все разряжается буквально за несколько минут. Соревнования переносятся дисциплина за дисциплиной. О похолодании предупреждают и представители оргкомитета Олимпиады. Говорят, что такая погода продержится еще пару дней.



Болельщики:

Как бы то ни было, та же Даша Домрачева, та же Кузьмина – знаете, они все равно наши.