Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Безусловно, не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Низкие температуры здесь ощущаются особенно: как минимум вдвое холоднее, чем показывает термометр. Техника, телефоны – все разряжается буквально за несколько минут. Соревнования переносятся дисциплина за дисциплиной. О похолодании предупреждают и представители оргкомитета Олимпиады. Говорят, что такая погода продержится еще пару дней.
Болельщики:
Как бы то ни было, та же Даша Домрачева, та же Кузьмина – знаете, они все равно наши.
Сейчас у россиян команда в очень усеченном составе, но все равно бегут белорусы, и за белорусов болеем. И за украинцев болеем, и за казахов.
Напоминаем, 13 февраля белорусы продолжат выступления в лыжных гонках и горнолыжном спорте. 14 февраля на старт выйдут биатлонистки. 15 – время фристайла: состоится квалификация у женщин, финал уже 16 февраля. А за белорусских фристайлистов-мужчин будем болеть на выходных.
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