Прямой эфир

Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане

12 февраля 2018 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Безусловно, не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Низкие температуры здесь ощущаются особенно: как минимум вдвое холоднее, чем показывает термометр. Техника, телефоны – все разряжается буквально за несколько минут. Соревнования переносятся дисциплина за дисциплиной. О похолодании предупреждают и представители оргкомитета Олимпиады. Говорят, что такая погода продержится еще пару дней.

Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане-1


Болельщики:
Как бы то ни было, та же Даша Домрачева, та же Кузьмина – знаете, они все равно наши.

Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане-3

Сейчас у россиян команда в очень усеченном составе, но все равно бегут белорусы, и за белорусов болеем. И за украинцев болеем, и за казахов.

Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане-6

Напоминаем, 13 февраля белорусы продолжат выступления в лыжных гонках и горнолыжном спорте. 14 февраля на старт выйдут биатлонистки. 15 – время фристайла: состоится квалификация у женщин, финал уже 16 февраля. А за белорусских фристайлистов-мужчин будем болеть на выходных.

Читайте также:

Гуськова: Надеюсь, что в соревновательный день погода будет идеальной.
Козеко: Расположение склона неудобное. Здесь попали в экстремальную ситуацию. Будем сражаться!
Алла Цупер рассказала о своей олимпийской программе и погоде в Пхёнчхане  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»
12 февраля 2018 17:07

Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»

Екатерина Галкина: «Я – единственная в семье, кто занимается большим спортом. Это было моё желание. Меня не заставляли»
12 февраля 2018 16:55

Екатерина Галкина: «Я – единственная в семье, кто занимается большим спортом. Это было моё желание. Меня не заставляли»

Валентина Цыбульская: «Есть у меня ученик из неблагополучной семьи. И я покупаю ему обувь спортивную, потому что по-другому нельзя»
12 февраля 2018 16:52

Валентина Цыбульская: «Есть у меня ученик из неблагополучной семьи. И я покупаю ему обувь спортивную, потому что по-другому нельзя»