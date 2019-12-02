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Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе

02 декабря 2019 21:20
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к домашнему чемпионату мира, который примет Минск с 9 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе-1

На кону единственная путевка в высший дивизион. В соперниках сборные Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Главный тренер Дмитрий Дудик вызвал в стан сборной 32 игрока, но только 22 представят страну на предстоящем форуме.

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В расширенном ростере значатся в том числе и 10 белорусов, выступающих в заокеанских минорных лигах. Окончательный список будет озвучен 8 декабря, а пока впереди у «молодежки» спарринги с командой U-18.

Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе-4

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Будет непросто уже потому, что нужно выиграть пять игр подряд, это раз. Во-вторых, традиционно скажу, что все команды будут хорошего такого, ровного уровня. Ну и главными соперниками можем стать мы сами себе. Компоненты вбрасывания, выход из зоны не меняются, поэтому все приедут сюда и им не нужно будет изучать ничего нового.

Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе-7

Виталий Пинчук, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Я уже, в принципе, знаю, как это – на чемпионатах мира выступать. Домашний чемпионат мира – чуть больше поддержки, ответственности. Я думаю, справимся.

Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе-10

Молодежный чемпионат мира 2020 года в первом дивизионе стартует в Минске в следующий понедельник, 9 декабря. Первую игру белорусы проведут против сборной Австрии. Начало в 19:30.

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Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе-13

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Дудик # Виталий Пинчук # Фотофакт

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