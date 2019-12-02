Дмитрий Дудик: главными соперниками на ЧМ можем стать мы сами себе

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к домашнему чемпионату мира, который примет Минск с 9 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кону единственная путевка в высший дивизион. В соперниках сборные Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании. Главный тренер Дмитрий Дудик вызвал в стан сборной 32 игрока, но только 22 представят страну на предстоящем форуме.

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В расширенном ростере значатся в том числе и 10 белорусов, выступающих в заокеанских минорных лигах. Окончательный список будет озвучен 8 декабря, а пока впереди у «молодежки» спарринги с командой U-18.