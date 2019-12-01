«Выбор будет очень сложный, это уже очевидно». Разбираем вероятный состав хоккейной «молодёжки» на ЧМ

Новости Беларуси. Совсем скоро нашу молодежку по хоккею ждет непростое испытание. Белорусы попытаются выйти в элитный дивизион чемпионата мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Наталья Федорцова, наш хоккейный эксперт, прикинула, кто из легионеров может усилить дружину Дмитрия Дудика, а заодно собрала статистику выступления главных действующих лиц.

Совсем недавно наша «молодежка» стала первой на «Турнире четырех» в Бобруйске. Тогда играли с соперниками по грядущему первенству. Но это был лишь пролог к истории, которая только начнется 9 декабря. На товарищеский турнир главный тренер сборной Дмитрий Дудик выставил чуть ли не экспериментальный состав.

Оно и логично – посмотреть, понять и одних отцепить, а с другими работать дальше. Многие фамилии хедкоуч был готов назвать сразу же после бобруйского турне, но делать этого не стал – дескать, все может поменяться.

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Этот турнир – он не сузил, он, наоборот, расширил список кандидатов. Выбор будет очень сложный, это уже очевидно.

На минувшей неделе Дмитрий Владимирович огласил список из 32 хоккеистов. Сюда вошли три вратаря, 10 защитников и 19 нападающих. Сборную условно можно разделить на три группы: заокеанские легионеры, парни из Экстралиги «А» и КХЛ, а также из команды U-20, представленной во втором дивизионе чемпионата Беларуси.

Многие фамилии спортсменов молодежных команд воспринимают как ноунэймы. Однако про этих игроков слышал каждый, кто мало-мальски следит за белорусским хоккеем. Из 29 полевых 9 приедут на чемпионат из другого полушария.

Алексей Протас. Минувшим летом 91-й номер драфта НХЛ-2019 в составе «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Чикаго» и отдал две результативные передачи. Этот сезон Алексей проводит в привычном для себя «Принс Альберт» WHL, где к этому времени сыграл в 26 матчах сезона, набрав 40 очков по системе «гол плюс пас». Кстати, не так давно авторитетное американское спортивное издание «The Athletic» опубликовало список игроков, которые добились наибольшего прогресса после драфта НХЛ-2019, поставив белорусского форварда на первое место.

Еще одна неплохая пара хоккеистов – защитник плюс нападающий, Владислав Колячонок и Евгений Оксентюк. Этой весной парни звездили на юниорском чемпионате мира в Швеции, повторив лучший результат сборной в истории – пятое место. Сейчас Колячонок и Оксентюк защищают цвета «Флинта», представленного в хоккейной лиге Онтарио. В 24 матчах сезона Влад набрал 14 (6+8) результативных баллов при показателе полезности «+2», в то время как Евгений за это же количество встреч забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

Еще одним усилением стал защитник Илья Соловьев. Забрасывает игрок обороны относительно нечасто (три гола за 23 матча), но ассистами отмечается чуть ли не в каждой встрече. Сейчас на его счету 23 передачи. В командной статистике Илья занимает второе место по набранным ассистентским баллам и показателю полезности «+7». По количеству набранных очков Илья третий.

Кстати, ребята уже ждут своего часа на молодежном чемпионате и даже записывают видеообращения к болельщикам.

– Сейчас мы находимся в Канаде, но совсем скоро вернемся на родину.

– В декабре в Минске пройдет важный турнир для всего белорусского хоккея. Мы будем бороться за путевку в элиту.

– Неделя тяжелых матчей против сложных соперников, и только одна путевка в сильнейший дивизион. Нам нужна ваша поддержка.

– Вместе мы победим любого!

Еще одну касту нашего состава составляют игроки, выступающие в клубах чемпионата Беларуси и минском «Динамо». Сейчас в ростере «молодежки» трое «зубров». Вратарь Никита Толопило, матчи которого в КХЛ несложно посчитать – их всего два. Дебютировал голкипер в гостевом противостоянии с рижскими одноклубниками. И хоть тогда минчане проиграли с минимальной разницей в счете 2:3, сейв Толопило вошел в топ-10 спасений шестой недели КХЛ.

Восемнадцатилетний защитник Павел Денисов в сильнейшей хоккейной лиге континента сыграл в 16 матчах при показателе полезности «-4».

Его коллега нападающий Денис Казьянин сезон начал в «Могилеве», где в восьми встречах набрал семь очков. После чего был приглашен в стан минского «Динамо» и за три игры пробного контракта отметился одной шайбой в КХЛ.

Вместе с североамериканскими и КХЛовскими игроками пробиваться в элиту будут хоккеисты Экстралиги «А» родного чемпионата. На кэмп пригласили пятерых. Защитник Вадим Щечин из «Юности», нападающий «Немана» Павел Ажгирей, форвард «Динамо-Молодечно» Никита Пышкайло, а также игрок обороны Павел Воронов и нападающий Нассер Субхи из «Гомеля». Сейчас парни в своих клубах действуют на ведущих ролях.

Нассер Субхи, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Нужно было продолжать работать, показывать себя и за Гомель, чтобы замечали, чтобы взяли в расширенный состав. Очень много нападающих и защитников, будет сложно попасть. Игроки из Америки… все очень высокого класса.

Остальные 15 хоккеистов защищают цвета команды U-20, представленной в Экстралиге «Б». И хоть парням не нужно грызть лед на кэмпе, чтобы показать себя во всей красе Дмитрию Дудику (они видятся с тренерским штабом чуть ли не каждый день), признаются: конкуренция за место в составе жесткая.

Олег Качеловский, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Сейчас будут сборы, там мы будем пахать так, чтобы вышли в элиту. У нас очень много народу, все хотят пробиться. Будет весело.

На предстоящем чемпионате мира наши парни будут оспаривать единственную путевку в элиту со сборными Австрии, Латвии, Норвегии, Словении и Дании.

Дмитрий Дудик:

Все знакомые. Наши маленькие нюансы: отслеживаем игроков и статистику игроков абсолютно всех сборных, чтобы как-то можно было принимать контрмеры уже в течение чемпионата. Как минимум мы будем равной командой.

Матвей Курилович, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Будем смотреть на соперника в молодежном чемпионате мира. Подстраивать свою систему, может, под них. Либо гнуть до конца свою палку.