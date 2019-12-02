КХЛ. Минское «Динамо» в гостях проиграло «Барысу»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает серию неудач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 декабря «зубры» гостили в Нур-Султане у «Барыса» и потерпели поражение от казахстанской команды. Это, кстати, шестая осечка «Динамо» в семи последних матчах чемпионата КХЛ.

В поединке с «Барысом» минчане дважды пропустили в начале второй двадцатиминутки. Вскоре Когалев провел шайбу в ответ. Но больше поразить ворота хозяев льда не удалось.