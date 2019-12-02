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В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»

02 декабря 2019 21:15
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Новости Беларуси. «Золотая шайба» в Минске. В столице начался городской этап соревнований по хоккею среди детей и подростков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»-1

Уже не первый год организаторами спортивного фестиваля выступают Мингорисполком и БРСМ. 22-й по счету турнир традиционно начался с символического вбрасывания.

В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»-4

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Турнир «Золотая шайба» – это уже такая хорошая традиция не только спортивнаz, это школа жизни. Школа, где ребята учатся побеждать, учатся работать в команде. Я уверен, что для них это станет действительно хорошим подспорьем для будущего развития.

В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»-7

Сергей Тренин, капитан команды «Медведь»:
Конечно, хочется победить. Всегда хочется победить. Но какого-то давления нет, играем обычно, в свой хоккей. Очень сильная команда «Грифоны», я считаю. Будет очень интересный матч с ними.

В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»-10

Некоторые ребята уже не в первый раз участвуют в подобных состязаниях и прошли путь от младшей группы до старшей. Принципиальными соперниками можно назвать две столичные команды – «Грифонов» и «Медведя». Именно матчем с их участием и начались соревнования. «Медведям» понадобилось менее минуты, чтобы распечатать ворота соперников. И этот ранний гол задал тон всему поединку, который получился результативным и эмоциональным. Были на льду и драка, и много удалений, и яркие выходы один на один.

В Минске начался городской этап «Золотой шайбы»-13

В течение двух недель 9 команд, представляющие каждый из районов столицы, определят призеров городского фестиваля «Золотая шайба». Победитель выйдет в финал республиканского турнира.

# Хоккей Беларуси # Сергей Клишевич # Сергей Тренин # Фотофакт

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