Дмитрий Дудик: «От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать»

Новости Беларуси. Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) , рассказал об изменениях в команде, грядущем чемпионате по хоккею и плане выживания. «Нам удалось увлечь ребят единой целью – грядущим домашним чемпионатом мира»

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):

Безусловно, мы остались довольны результатом бобруйского турнира. Ни в игровом, ни в бытовом плане со стороны парней, учитывая столь опасный возраст, не было никаких негативных моментов. Нам удалось увлечь ребят единой целью – грядущим домашним чемпионатом мира. И в раздевалке, и на льду, и в быту все вели себя как настоящие взрослые мужчины. «Порадовали все, даже те, у кого было не так много игрового времени»

Наталья Федорцова, корреспондент:

Подтянули ребят, которые сейчас играют в других командах чемпионата Беларуси. Как оцените их? Дмитрий Дудик:

Порадовали все, даже те, у кого было не так много игрового времени. Возьмем Женю Сапельникова, который давно ушел с орбиты белорусских команд. Могу сказать, что он очень перспективный, одаренный парень. Единственное, из-за 17-летнего возраста он больше подойдет команде Александра Руммо. Знаю, что в декабре его планируют вызывать на товарищеские игры. Егор Буяльский о «Турнире 4-х наций»: Нам удалось реализовать моменты, которые не получались раньше

Что касается гомельских парней, тоже остались хорошие впечатления. Один нюанс: им было тяжело отойти от взрослого хоккея, который им привили в клубе. Под постоянную беготню нужна соответствующая физическая подготовка. Пышкайло, Ажгирей, Павленко не нуждаются в представлении. Поводов для радости много. Так давайте радоваться, не так часто U-20 имеет успех на международном турнире. Пусть маленькая победа, но в копилочку ее положим. Наталья Федорцова:

Есть те, кому уже готовы дать путевку на чемпионат мира? Дмитрий Дудик:

Есть, но озвучивать не буду, чтобы одни не расслаблялись, а другие не опускали руки. Турнир не сузил, а расширил диапазон игроков, на которых нам нужно обратить внимание. Выбор предстоит не из простых. «У нас есть план по хорошему выступлению на форуме» Наталья Федорцова:

Остался месяц до чемпионата мира. Что за это время нужно сделать?

Дмитрий Дудик:

Если скажу «ничего» – будет правильно, если скажу «все» – тоже самое. У нас есть план по хорошему выступлению на форуме, пока его отложим. Сейчас окунемся в рутину родного чемпионата, где вплотную займемся спасением проекта U-20. Раньше грызлись как кошка с собакой, теперь стали увлеченнее действовать на площадке Наталья Федорцова:

Но сейчас вы нащупали свою игру или показалось? Дмитрий Дудик:

Нет, не показалось. Клубные тренеры просят на создание команды год-два. У нас же был неудачный отрезок в сентябре из-за поиска химии между большим количеством новых игроков. Сейчас сыгрались, стали меньше между собой ругаться, хотя изначально грызлись как кошка с собакой, стали увлеченнее действовать на площадке.