Дмитрий Дудик: «От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать»

Новости Беларуси. Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) , рассказал об изменениях в команде, грядущем чемпионате по хоккею и плане выживания.
Новости Беларуси. Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20) , рассказал об изменениях в команде, грядущем чемпионате по хоккею и плане выживания.
Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Безусловно, мы остались довольны результатом бобруйского турнира. Ни в игровом, ни в бытовом плане со стороны парней, учитывая столь опасный возраст, не было никаких негативных моментов. Нам удалось увлечь ребят единой целью – грядущим домашним чемпионатом мира. И в раздевалке, и на льду, и в быту все вели себя как настоящие взрослые мужчины.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Подтянули ребят, которые сейчас играют в других командах чемпионата Беларуси. Как оцените их?
Дмитрий Дудик:
Порадовали все, даже те, у кого было не так много игрового времени.
Возьмем Женю Сапельникова, который давно ушел с орбиты белорусских команд. Могу сказать, что он очень перспективный, одаренный парень. Единственное, из-за 17-летнего возраста он больше подойдет команде Александра Руммо. Знаю, что в декабре его планируют вызывать на товарищеские игры.
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Что касается гомельских парней, тоже остались хорошие впечатления. Один нюанс: им было тяжело отойти от взрослого хоккея, который им привили в клубе. Под постоянную беготню нужна соответствующая физическая подготовка.
Пышкайло, Ажгирей, Павленко не нуждаются в представлении. Поводов для радости много. Так давайте радоваться, не так часто U-20 имеет успех на международном турнире. Пусть маленькая победа, но в копилочку ее положим.
Наталья Федорцова:
Есть те, кому уже готовы дать путевку на чемпионат мира?
Дмитрий Дудик:
Есть, но озвучивать не буду, чтобы одни не расслаблялись, а другие не опускали руки. Турнир не сузил, а расширил диапазон игроков, на которых нам нужно обратить внимание. Выбор предстоит не из простых.
Наталья Федорцова:
Остался месяц до чемпионата мира. Что за это время нужно сделать?
Дмитрий Дудик:
Если скажу «ничего» – будет правильно, если скажу «все» – тоже самое. У нас есть план по хорошему выступлению на форуме, пока его отложим. Сейчас окунемся в рутину родного чемпионата, где вплотную займемся спасением проекта U-20.
Наталья Федорцова:
Но сейчас вы нащупали свою игру или показалось?
Дмитрий Дудик:
Нет, не показалось. Клубные тренеры просят на создание команды год-два. У нас же был неудачный отрезок в сентябре из-за поиска химии между большим количеством новых игроков. Сейчас сыгрались, стали меньше между собой ругаться, хотя изначально грызлись как кошка с собакой, стали увлеченнее действовать на площадке.
Наталья Федорцова:
По итогам первого международного старта можно сделать вывод о правильности перехода молодежки в экстралигу «Б»?
Дмитрий Дудик:
Это было на 100 % верное решение. Подтверждение тому – наши матчи против латвийцев и австрийцев. Выиграли с небольшим преимуществом, но выглядели уверенно, действуя с позиции силы. Множество матчей экстралиги «Б» проходит по такому же сценарию. В дивизионе выше классом ничего подобного не было.
Наталья Федорцова:
Что-то изменилось после новости о возможном расформировании U-20?
Дмитрий Дудик:
В начале сезона команда была нацелена на развитие. Часто позволяли игрокам пытаться делать тонкие, красивые передачи, играя через центр. Сейчас полностью нацелены на результат в ущерб улучшению мастерства хоккеистов. От молодых парней требуем взрослой игры. Нужно выживать, поэтому цифры в турнирной таблице выходят на первый план.