Cергей Клишевич: «Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни»

Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартовали городские состязания по хоккею «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем сезоне матчи турнира переместились на крытый каток в микрорайоне «Малиновка» из-за того, что «Чижовка-Арена» принимает молодежный чемпионат мира в первом дивизионе. Впрочем, смена локации не испугала болельщиков. Трибуны были заполнены. Открытие 22-х соревнований прошло торжественно и завершилось символичным вбрасыванием шайбы.

Cергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

«Золотая шайба» – это не только хорошая спортивная традиция, это такая школа жизни. Школа, где ребята учатся побеждать, учатся работать в команде. Я уверен, это станет хорошим таким подспорьем для будущего физического, нравственного и духовного развития. В первую очередь мы это ждем, мы видим сегодня новые лица, новые ребята вливаются в эту дружную хоккейную нашу общегородскую команду будущих спортсменов. А если и не спортсменов, то просто ребят, которые физически и духовно сильны. А такие нам сегодня нужны.





За право представлять Минск в финале республиканского турнира сражаются 9 команд. По одной из каждого района столицы, а это без малого 100 ребят в возрасте от 14 до 16 лет.