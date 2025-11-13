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Новости по тегу #Алексей Медведь

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта
13 ноября 2025 19:29

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта

В Минске стартовал международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Медведя
13 февраля 2025 17:27

В Минске стартовал международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Медведя

«Для меня он пример и учитель». Вспоминаем самые яркие моменты юбилея Александра Медведя
18 сентября 2022 19:46

«Для меня он пример и учитель». Вспоминаем самые яркие моменты юбилея Александра Медведя