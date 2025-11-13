Новости по тегу #Алексей Медведь

Организаторы создали уникальный документ, в котором будет отображена наша современная история. Пока готовы пять первых страниц, но книга будет регулярно пополняться новыми именами тех, кто внес значимый вклад в развитие нашего спорта.
Программа турнира Гран-при рассчитана на три дня. На кону 20 комплектов наград, на которые в этом году претендуют более 300 атлетов из 12 стран.
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