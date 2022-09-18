Белорусы не подвели! Подводим итоги третьего соревновательного дня в «Раубичах»

Одно из главных событий в нашей стране – второй этап Кубка Содружества по летнему биатлону. В воскресенье, 18 сентября, в программе значились масс-старт у мужчин и женщин, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Наш корреспондент Артем Шукалович буквально прописался в «Раубичах» и на себе ощутил весь блеск белорусских медалей и всю атмосферу турнира.

Артем Шукалович, корреспондент:

Второй этап Кубка Содружества по биатлону отгремел. Заполненные трибуны на домашнем старте показали нашим биатлонистам, что их любят и ими гордятся. А белорусы взамен доказали, что верят в них не зря.

В финальный соревновательный день спортсмены порадовали своих фанатов вдвойне. Сначала Динара Алимбекова поднялась на первую ступень пьедестала гонки с массовым стартом. Белоруска проделала отличную работу над ошибками и прогресс на лицо. Первая гонка – цветочная церемония. Вторая – серебро. И третья – добытое в упорной борьбе золото. Девушка допустила один промах на первом же огневом рубеже. Но он не выбил ее из колеи. Дальнейшая стрельба прошла без помарок. А меткость плюс быстрые ноги равно заслуженная медаль высшей пробы.

Затем поддержал девушку лидер мужской команды Антон Смольский. У него также одна осечка. Дотянуться до первого места не вышло. Но за остальные награды на финише завязалась серьезная борьба. Из которой Антон вышел победителем. У него – серебро. Лидеры сборной Динара и Антон своими результатами довольны. Достижения одного стимулируют другого продолжать тренироваться.

Динара Алимбекова, чемпионка масс-старта:

Подшучивали друг над другом, сколько у кого медалей, какая у кого коллекция. После его бронзы сказала: мне совсем твоя бронзовая медаль не нравится. Все равно, лето – это не то, где нужно прям показывать сверхрезультаты. Просто посмотреть на свою стрельбу в соревновательном режиме – для нас это очень важно.

Но не только спортсмены радовали гостей «Раубичей». Для посетителей турнира была организована и развлекательная программа. Фуд-корт и стенд с лазерным биатлоном. Праздничную атмосферу смогли оценить все.

Антон, вперед, победу ждет!

Второй раз сюда приезжаем. Были на чемпионате Европы здесь. Все прекрасно, очень нравится, атмосфера хорошая.

Стараемся, ездим. В «Раубичах» мы постоянные гости. И вне соревнований сюда приезжаем сами на лыжах покататься.

Временем, проведенным в «Раубичах», остались довольны и функционеры. Профессионализм белорусских организаторов и уровень подготовки форума оценил и президент Союза биатлонистов России.

Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России:

Соревнования состоялись на очень высоком организационном уровне. И соревнования, необходимые для спортсменов обеих стран в период определенной изоляции от международного календаря. Будем дальше продолжать эти соревнования. Приглашаем всех к нам, в Россию.