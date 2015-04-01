Дарья Домрачева вернулась в Беларусь: королеву биатлона встречали с цветами, хлебом-солью, плакатами и музыкой

Новости Беларуси. Дарья Домрачева собирается заняться синхронным плаванием и даже выступить на Играх-2016 в Рио. Именно так легендарная белорусская биатлонистка по-первоапрельски пошутила над журналистами, отвечая на вопрос о планах на будущее.

Самолет с женской национальной сборной по биатлону 1 апреля приземлился в Минске. Обладательнице Большого хрустального глобуса достались совершенно нешуточные овации и подарки.

Еще с утра в Национальном аэропорту болельщики ждали прилета Королевы биатлона. Все заметно волновались, ведь 31 марта Дарью задержала европейская нелетная погода. Но встретить Дарью Домрачеву не может помешать ни погода, ни расписание авиарейсов.

Наталья будет ждать своего кумира до победы. Задача максимуму – взять автограф у известнейшей биатлонистки мира.

Болельщики:

Даша Домрачева – кумир. Мы вообще очень болеем, переживаем за нее каждую гонку.

Мы следим за всеми ее победами, благодарим ее за то, что она прославляет нашу Беларусь. И, вообще, она просто умница.

Чуть в стороне от болельщиков и прессы с нетерпением ждет дочку мама биатлонистки. Они не виделись уже больше двух месяцев, общались только по Интернету. Сегодня дома для Даши – ужин в узком семейном кругу, а уже 2 апреля – снова в дорогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Минина, мама Дарьи Домрачевой:

Она завтра уже улетает, она прилетела меньше, чем на сутки. Поэтому что она сегодня захочет делать, то мы и будем слушать. Просто прикоснуться к ней – это уже радость большая. Тут и слова совсем не обязательны.

Красная ковровая дорожка, хлеб-соль и даже специальное музыкальное поздравление.

Наконец-то по трапу спустилась и сама обладательница Большого хрустального глобуса.

Долгожданный спортивный трофей Даша буквально не выпускала из рук. Расстояние из Вены в Минск он преодолел в ручной клади. Где хрустальный глобус будет храниться дальше, уже решит сама спортсменка.

Дарья Домрачева, герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса сезона 2014-2015, трехкратная олимпийская чемпионка:

Хрустальный глобус – это та награда, за которую, в принципе, каждый год появляется возможность побороться, посражаться. До этого сезона он мне все не покорялся, не давался. Конечно, я безумно рада, что он сейчас у меня в коллекции.

Но до этого триумфального момента – сложнейшие километры на лыжных трассах. Три золота на Олимпиаде в Сочи – и у Даши, по ее собственному признанию, остается еще одна мечта – хрустальный глобус.

Но не раз нервы болельщиков были на пределе. Буквально в шаге от мечты на последней гонке в Ханты-Мансийске прима белорусского биатлона на огневом рубеже приготовилась стрелять стоя, а надо было лежа. Подобный казус уже был в карьере Домрачевой. И в этот момент болельщики всего мира (и те, кто застыли у телевизоров, и те, кто сидели на трибунах) закричали в один голос: «Даша, ложись!» И она услышала.

Валерий Вакульчик, руководитель Белорусской федерации биатлона:

Это не растерянность, это высочайшей степени концентрация. Только единицы могут найти возможность так собраться и так все подчинить достижению конечной цели.

А тем временем исполнилась еще одна мечта. Для заветного автографа уже готова даже рамочка.

Наталья, болельщица:

Я счастлива, потому что, на самом деле, немногим удалось сегодня урвать автограф. Я очень довольна. Это действительно была мечта. Не ожидали.

После такого насыщенного сезона Дарья отправится в отпуск. И, как пошутила спортсменка, будет оттачивать водную программу. А пока у нее впереди еще один старт: ее ждут в Тюмени. Как же «Гонка чемпионов» без лучшей биатлонистки мира? Из Беларуси!