Михаил Прокопенко и Павел Тихонов – о пятиборье в Беларуси, соревнованиях и молодых спортсменах

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечают спортивный директор Белорусской федерации современного пятиборья, в прошлом успешный атлет Михаил Прокопенко и бронзовый призер второго этапа Кубка мира Павел Тихонов.

Что самое тяжелое в пятиборье?

Михаил Прокопенко:

Я думаю, показать то, что ты умеешь в пяти видах. Не надо прыгать выше головы. Просто надо ровно сделать все пять видов, пройти ровно дистанцию, тогда ты добьешься максимального результата в конце нашей дисциплины.

Павел, какой вид пятиборья у тебя самый успешный?

Павел Тихонов:

У меня не слабых видов. Есть, конечно, более любимые, время от времени это либо бег со стрельбой. В последнее время фехтованию я стал уделять больше внимания, результат пошел вверх, ближе к сердцу мне стало фехтование. Но одно без другого никак невозможно.

«Бронза» этапа Кубка мира – это главная ваша награда на сегодняшний день?

Павел Тихонов:

На сегодняшний день да.

До этого были какие-то успехи?

Павел Тихонов:

До этого у меня не было медалей с международных соревнований. Единственное, что я регулярно попадал в выездной состав, но на этом достижения ограничивались.

Почему все-таки пятиборье? Потому что вы не можете определиться на каком-то одном виде?

Павел Тихонов:

Я начинал с плаванья. Но на определенном этапе карьеры результат перестал расти, и тренер предложил мне попробовать в новом виде себя. Я попробовал – мне понравилось.

А вот когда пришлось осваивать остальные четыре вида спорта? Напомни, какие это виды спорта.

Павел Тихонов:

Это бег, плавание, стрельба, фехтование и верховая езда.

Вот какой из них вам давался наиболее тяжело в своем постижении?

Павел Тихонов:

Мне тяжелее всего давалась стрельба, потому что все виды спорта в нашем комплексе более динамичные, а в стрельбе нужно сохранять хладнокровие, больше направлено на статику это упражнение.

Михаил, а у вас характер тоже был подвижный? Вам какой вид спорта давался легко, какой потяжелее, когда вы выступали?

Михаил Прокопенко:

Вы знаете, у меня похожая была трудность, проблема, как и у Павла – это стрельба. Но на серьезных соревнованиях удавалось победить волнение, преодолеть себя и показывать хорошие достойные результаты. Хочется отметить скромность Павла, что он так сказал: попадал в состав, еще что-то. У него, действительно, уже в 2013 году прорисовывалось серьезно фехтование. Я считаю, что благодаря успеху в фехтовании на египетском турнире свершилась эта бронзовая медаль. И хотелось бы отметить, что с 2013 года это первая личная медаль для нашей Федерации, для наших атлетов с такого крупного соревнования, как этап Кубка мира, другие турниры. Мы очень рады этому успеху, потому что буквально накануне, осенью 2014 года, наша команда вернулась из Варшавы, с чемпионата мира, и привезла три медали.

Очень здорово. Главное, что есть стабильные результаты уже, медали пошли. Михаил, вы очень молодой спортивный директор – недавно бегали, стреляли, фехтовали сами. Насколько легко прошел процесс перехода из одного состояния в другое? Не тянет вернуться, побегать?

Михаил Прокопенко:

Очень было тяжело именно психологически в первый год. Всегда были сомнения о том, правильное ли я решение принял. Потому что я не уходил, скажем так, на спаде карьеры. Мне было 30 лет, и для пятиборья это далеко не возраст, здоровье еще позволяло. Но у меня было очень большое желание помочь пятиборью в развитии, внести какой-то вклад как бывшему спортсмену с низов. Потому что обычно не все спортсмены, кто заканчивает, приходят в вид спорта, занимаются развитием вида спорта. Мне очень повезло. Осенью 2012 года к нам пришел замечательный человек, председатель нашей Федерации Николай Михайлович Иванченко со своей командой. И благодаря этому, я считаю, наша Федерация получила новый мощный импульс в развитии. И хочется сказать, что, наверное, в преддверии предолимпийского сезона, где разыгрываются олимпийские лицензии, а также в 2016 году состоится Олимпиада, мы идем в правильном направлении. И, конечно, хотелось бы добиться максимальных результатов и в мужской, и в женской программах именно на Олимпийских играх.

Павел, а кто ваш кумир в пятиборье?

Павел Тихонов:

Мой кумир в пятиборье – Игорь Новиков. Советский спортсмен, выступал в 50-60-х годах. К сожалению, он лично не завоевал медали на Олимпийских играх. Несмотря на то, что он был многократным чемпионом мира, на Олимпиаде у него постоянно что-то не складывалось. Но, несмотря на это, у него была очень насыщенная и очень долгая спортивная жизнь. И, вообще, это один из сильнейших спортсменов-пятиборцев за все годы, можно сказать.

Дмитрия Мелях сказал такую очень хорошую фразу, что мечтает и надеется, что наши пятиборцы в ближайшее время завоюют медали на Олимпийских игра, что Дмитрию, к сожалению, самому не удалось сделать. Но для этого нужно попасть для начала в Рио-де-Жанейро. Лицензия как разыгрывается? Павел, когда в ближайших перспективах ты ее сможешь получить?

Павел Тихонов:

Первая лицензия у нас разыграется на финале Кубка мира, который будет в Минске. Лицензию получит победитель среди мужчин.

Насколько реально выиграть? Это будет потрясающий результат? Это можно сделать?

Павел Тихонов:

Все возможно. Надо стараться, верить, работать. Еще на чемпионате мира тройка получает лицензию, на чемпионате Европы лицензия разыгрывается, потому как среди континентальных первенств это сильнейшее – чемпионат Европы.

Михаил, вопрос к вам. В Минске в июне пройдет финал Кубка мира. Потрясающее событие, я считаю. Каким образом удалось его заполучить? Может быть, есть еще в этом плане какие-то перспективы – привезти сюда чемпионат мира?

Михаил Прокопенко:

Вы знаете, мы к этому финалу Кубка мира шли уже два года. Как я уже говорил, в 2012 году пришла новая команда в руководство Федерацией. И был взят курс на то, чтобы показать нашу страну как серьезного организатора крупных международных соревнований. Потому что до этого фактически за всю историю нашей Федерации не было организовано в стране серьезных официальных соревнований. И, действительно, мы пошли «step by step». Мы сначала провели в 2013 году чемпионат Европы среди юношей в троеборье (это три вида). В прошлом году мы провели чемпионат Европы среди юниоров уже в пяти видов. И были только положительные отзывы от руководства Международного союза современного пятиборья, лично президент Международного союза современного пятиборья доктор Клаус Шорман прислал благодарность и был в шоке и в восторге. И, я думаю, что по вопросу будущего можно будет разговаривать о будущих стартах, чемпионате мира по итогам проведения вот этого крупнейшего форума – финала Кубка мира 2015 года в июне.

Насколько зрелищный вид спорта – пятиборье? Ведь к нам приедет вся элита, я так понимаю?

Михаил Прокопенко:

К нам приедут только элитные спортсмены.

Соревнования проходят в один день. Зрители не устанут наблюдать за этим? Для них что-то придумано?

Михаил Прокопенко:

Конечно. Мы обязательно разработаем программу и развлекательную, и чтобы зрителям не было скучно. И обязательно будет возможность покушать, показать, попробовать пострелять, пофехтовать. Не буду открывать дальше всю программу сюрпризов. С удовольствием примем всех, кто сможет прийти.

Михаил, вы пришли из большого спорта. На кого вы его оставили? Есть за спиной у вас (кроме Павла, конечно же) хорошие и перспективные молодые спортсмены и спортсменки?

Михаил Прокопенко:

Не хотелось бы выделять кого-то отдельно, но у нас великолепная мужская команда, где порядка восьми спортсменов конкурируют, где каждый может выиграть соревнования. Тут нельзя сказать, что только топ-3 или топ-2. У нас прекрасные ребята.

Среди девочек конкуренция поменьше. Но четыре прекрасных девушки у нас есть, которые тоже способны показывать великолепные результаты. И у нас на сегодняшний день, я считаю, золотое время, когда в команде есть и опытные атлеты, и молодые. И происходит планомерная передача опыта более молодым атлетам. И, я считаю, никогда ничего не останавливается. Какие бы великие ни уходили, вырастают, если все делается правильно, новые великие и еще больше.

Павел, со свойственной тебе лаконичностью ответь, пожалуйста, на вопрос: чувствуешь в себе силы, чтобы стать Олимпийским чемпионом?

Павел Тихонов:

Конечно.

Вот такой уверенности, я думаю, не хватает многим нашим спортсменам. Михаил, вы в это верите?

Михаил Прокопенко:

Не хотелось бы громких заявлений, хотя я хочу поддержать Павла. Время, конечно же, поставит все на свои места. А Павел – прекрасный атлет, который способен выиграть соревнования любого уровня.