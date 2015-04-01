В Минске торжественно встретили биатлонистку №1 в мире Дарью Домрачеву

Новости Беларуси. Громкими аплодисментами в Национальном аэропорту «Минск» 1 апреля встречали женскую национальную сборную по биатлону. Спортсменки вернулись из Австрии. Среди них, конечно же, и Дарья Домрачева.

Дашу встречали родственники и болельщики. Им достались автографы и фото на память с именитой белорусской спортсменкой. Кроме цветов, трехкратная олимпийская чемпионка получила и сладкий подарок — торт испекли поклонники.

Дарья Домрачева прилетела в Минск ненадолго. 2 апреля утром она отправится в Тюмень на Гонку чемпионов. Тем не менее обладатель Большого хрустального глобуса нашла несколько минут, чтобы пообщаться с журналистами.

Дарья Домрачева, обладатель Большого хрустального глобуса сезона 2014–2015:

Хрустальный глобус — это та награда, за которую, в принципе, каждый год появляется возможность побороться, посражаться. До этого сезона он мне все не покорялся, не давался. Конечно, я безумно рада, что он сейчас у меня в коллекции.

Нынешний сезон стал весьма успешным для Даши. На этапах Кубка мира она девять раз поднималась на высшую ступень пьедестала. Наибольшее число побед — в гонках преследования. Дважды Домрачева выигрывала спринтерские гонки и дважды становилась первой в гонках масстарта. И как итог — первый в карьере Даши и такой долгожданный Большой хрустальный глобус. Именно этой награды недоставало в ее богатой коллекции трофеев мирового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.