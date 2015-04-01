Муай-тай в Беларуси: уникальные кадры тренировки от первого лица

Наше первенство по муай-тай впору переименовывать в чемпионат мира. Здесь что ни имя – то чемпион. Андрей Кулебин, Дмитрий Валент, Виталий Гурков и еще многие и многие другие наводят неподдельный страх на соперников из любой страны.

Порой промоутерам даже не удается организовать бой своим подопечным-белорусам. Оппонент узнает фамилию и идет напопятную. Лишь родоначальники этого вида спорта – тайцы – готовы составлять нашим конкуренцию за победу в общем зачете чемпионата мира. Впрочем, туда еще попасть надо, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Отбором служит внутреннее первенство. К нему готовятся как к последнему в жизни бою. Вот, например, Мурат Азербиев. Он – серебряный призер мирового форума. Казалось бы, быть лучшим в республике положено по статусу. Но ради очередного звания ему пришлось изрядно попотеть. Вначале, естественно, в родном зале. Работа на мешках – наименьшая из опасностей.

В муай-тай судьбы вершатся за считанные секунды. Чуть приоткрылся, пропустил – и нокдаун. Если не нокаут. Одна ошибка – и годовая работа коту под хвост.

Вы представляете, какая должна быть концентрация? Представляете, как быстро должен думать и действовать спортсмен? Следующие кадры покажут бой глазами тайца.

Это спарринг, но максимально приближенный к настоящему поединку. В реальном бою скорости еще выше.

А это уже финал, в котором Мурат Азербиев боксировал с Денисом Климовичем. Еще в 1/2 наш герой повредил руку. Пришлось биться, собрав всю волю в кулак, стиснув зубы и на морально-волевых. Но, пожалуй, самые сложные – вот эти секунды.

Мурат Азербиев, серебряный призер чемпионата мира 2014:

Хороший бой, устал очень сильно. Получил, на самом деле, удовольствие, особенно концовка, как обычно. Тут надо было настроиться. Ради Таиланда стоит потерпеть.

В каждой из множества весовых категорий была жесткая конкуренция. Ведь выиграть чемпионат Беларуси сродни победе на мировом форуме.

Но теперь тренерский штаб точно знает: к главному международному старту года в его распоряжении точно будут лучшие из лучших. Они соберут волю в кулак, по привычке стиснут зубы и сделают все от них зависящее, чтобы наш национальный флаг как можно чаще развивался на флагштоке, а мелодию национального гимна Беларуси узнавали в каждой стране.

Упомянутый в сюжете бой между Муратом Азербиевым и Денисом Климовичем стал, пожалуй, самым напряженным и неоднозначным на чемпионате. Впрочем, дуэль не завершилась на ринге. Уже после поединка был подан протест. После пересмотра победа была отдана Климовичу. Его манера ведения дуэли больше напоминает тайскую, в то время как Азербиев исповедует кикбоксинг, или же К-1.